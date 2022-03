Una volta spente le luci sulla casa del GFVip 6, i telespettatori si sono chiesti cosa stia accadendo tra Jessica Selassié e Barù. Stando alla segnalazione degli utenti più attenti, il food blogger avrebbe "seminato" degli indizi su Instagram. Nel dettaglio, Barù ha pubblicato una scarpa da donna con dentro degli agli. Per alcuni non significa nulla, ma i due al Reality Show si stuzzicavano proprio su questo argomento: la principessa non ha mai gradito quel tipo di ortaggio.

Cosa accade tra i due ex ‘vipponi’

All'interno della casa più spiata d'Italia, la principessa giorno dopo giorno ha cominciato a essere attratta da Barù.

Dal canto suo, il food blogger è sempre apparso frenato per via delle telecamere.

Terminato il reality show, i fan dell'ipotetica coppia si stanno chiedendo se tra i due sia finalmente scoccata la scintilla dell'amore. Nonostante non ci siano notizie ufficiali sui "Jerù" (ship utilizzata dai fan dei due gieffini), su Instagram sono apparsi dei presunti indizi. In primis, i due ex "vipponi" hanno cominciato a seguirsi. Poi, il food blogger ha postato uno scatto in cui è presente una scarpa da donna con dentro degli agli. Cosa significa? All'interno della casa del GFVip Barù spesso stuzzicava la principessa con quel determinato ortaggio, poiché Jessica ha sempre dichiarato di non gradire l'aglio.

Inoltre, il nobile ha anche messo un like a un articolo pubblicato da una pagina di Gossip in cui si parlava di Jessica Selassié.

Le ipotesi del web

Al momento non è chiaro cosa stia accadendo tra Jessica Selassié e Barù. Tuttavia è bastato davvero poco per regalare una speranza ai fan dei "Jerù". Secondo alcuni utenti, infatti, i gesti del food blogger non sarebbero del tutto scontati.

Perché postare proprio una foto che in modo indiretto tira in ballo la principessa? Per alcuni non ci sarebbero dubbi: i due "vipponi" si starebbero frequentando lontano dai riflettori.

In attesa di capire meglio come si evolverà la situazione tra i due ex gieffini, va detto che venerdì 18 marzo i finalisti del GFVip saranno nello studio di Verissimo per registrare la loro intervista.

Dunque, tra sabato e domenica potrebbero arrivare degli aggiornamenti importanti.

Clarissa Selassié interviene su Instagram

Nel frattempo, Clarissa Selassié ha voluto fare una precisazione. La 19enne ha spiegato di avere letto delle dichiarazioni sul web che sarebbero state attribuite a lei e alle sue sorelle Jessica e Lulù. La diretta interessata ha chiesto ai folllowers di non credere a nulla di tutto ciò. Dopo essersi dissociata, la principessa ha tagliato corto: "Se non sentite una dichiarazione direttamente da una delle tre, sono quasi sempre notizie sbagliate o false".