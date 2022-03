Poco prima della messa in onda del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Gaia Zorzi hanno condotto l'ultima puntata della stagione di GFVip Party. Tra gli ospiti intervenuti, c'è stata Soleil Sorge. La 27enne italo-americana ha rivelato che tra i sei concorrenti arrivati alla finale, Jessica Selassié non meritasse di essere lì.

Il commento di Sorge

All'interno della casa di Cinecittà, Soleil Sorge ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. Intervenuta a GFVip Party, la diretta interessata ha detto chi secondo lei non avrebbe meritato la finale del Reality Show: "Chi non meritava?

Jessica tra tutti quelli che ci sono".

In un secondo momento, la 27enne ha ricordato che all'interno della casa era ancora presente Delia Duran. Dunque, la influencer ha cambiato risposta: "Allora dico lei". Nel corso della chiacchierata, l'ex gieffina ha confidato chi vedeva in finale: Alex Belli, Davide Silvestri, Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e ovviamente lei. A tal proposito Soleil ha rivelato che le sarebbe piaciuto rimanere in gioco fino alla fine, in modo da spengere le luci della casa. Alla domanda su chi fosse il più stratega, l'ex concorrente ha tirato in ballo le sorelle Selassié: "Sono sembra ombra di dubbio Jessica e Lulù". Secondo Sorge, le Principessa avevano in mente di vincere dal primo giorno che sono entrate in gioco: "Hanno fatto di tutto per arrivare alla finale".

A detta dell'ex gieffina, anche Davide Silvestri ha giocato di strategia per tutto il percorso. Tuttavia, Soleil Sorge ha fatto una distinzione: "Un conto è dare il massimo, un altro è denigrare gli altri e sgomitare".

Infine, la 27enne ha ammesso: "Questa finale non mi piace, anche se sono felice per alcuni".

Soleil sorpresa da Katia

Tra i vari argomenti affrontati a GFVip Party, Soleil ha confidato di essere rimasta stupita da Katia Ricciarelli. Prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, la diretta interessata ha rivelato che era stata messa in guardia.

Giorno dopo giorno, però, ha cominciato a comprendere che la cantante lirica non era affatto come le era stata descritta.

Inoltre, Sorge si è detta felice per il rapporto instaurato con Sophie Codegoni: "Una sorprendente scoperta". Sebbene le due abbiano avuto delle frizioni, sono riuscite a trovare un punto d'incontro.

Le parole su Alex Belli

Soleil Sorge non poteva non menzionare Alex Belli. La diretta interessata ha confidato che nel bene e nel male, il 38enne ha lasciato un segno in questa sua esperienza. A tal proposito la influencer ha affermato: "I Soleil esistono ed esisteranno per sempre".

A quel punto la giovane ha spiegato perché ha deciso di baciare davanti agli altri "vipponi" Alex. Come spiegato da Sorge, in quel momento voleva capire se il coinquilino mentiva oppure era realmente interessato a lei: "Il bacio mi ha dimostrato che era tutto reale".