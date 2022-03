Clima teso a Mediaset tra Barbara D'Urso e Alfonso Signorini? Sono queste le ultime indiscrezioni che riguardano i due celebri conduttori della tv commerciale, i quali lunedì sera sono stati protagonisti di un momento di tv insieme al GF Vip.

Alfonso Signorini ha ospitato in collegamento Barbara d'Urso per lanciare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show ma, a quanto pare, non l'avrebbe voluta in studio.

Questa mattina, invece, la conduttrice partenopea ha "ritwittato" sui social un commento poco carino nei confronti del reality show condotto da Signorini.

Nervi tesi tra Alfonso Signorini e Barbara d'Urso?

Nel dettaglio, lunedì sera Barbara d'Urso è stata ospite in collegamento al GF Vip. La conduttrice, approfittando della vasta platea che stava seguendo la finalissima del reality show Mediaset, ha lanciato la nuova edizione de La Pupa e il Secchione in onda su Italia 1.

In quella occasione, Signorini ha sottolineato che non è da tutti accettare di "traslocare" sulla rete giovane del gruppo Mediaset e si è complimentato con la conduttrice per il suo mettersi sempre in gioco.

Eppure, secondo i retroscena riportati da Davide Maggio, sembrerebbe che Signorini non abbia voluto in studio Barbara d'Urso per il lancio del suo show.

Signorini non avrebbe voluto Barbara d'Urso in studio al GF Vip

Il conduttore del GF Vip, infatti, avrebbe preferito avere in trasmissione Ilary Blasi, che dal prossimo lunedì sarà al timone de L'Isola dei famosi ma non la d'Urso, che pure si trovava a Roma per le prove del suo programma, in onda il martedì sera su Italia 1.

Voci che ad oggi si rincorrono con grande insistenza sul web e sui social anche se, i due diretti interessati, hanno preferito non commentare e non proferire parola su questa presunta inimicizia che ci sarebbe tra di loro.

Ma non è finita qui, perché questa mattina in tanti hanno notato che Barbara d'Urso ha messo "mi piace" e ritwittato un commento non proprio carino nei confronti del conduttore del Grande Fratello Vip.

La frecciatina social di Barbara d'Urso ad Alfonso Signorini dopo il GF Vip

Un utente, dopo aver visto una scena andata in onda il 15 marzo durante la Pupa e il Secchione Show, ha scritto su Twitter: "Lei portando mueve la colita in diretta in prima serata su Italia 1 ha realmente cancellato sei mesi di GF Vip".

Tale commento è piaciuto tanto a Barbara d'Urso al punto da decidere di condividerlo sul suo profilo ufficiale social.

Come la prenderà Alfonso Signorini? I fan, a questo punto, sono curiosi di scoprire se i due conduttori Mediaset faranno chiarezza su queste indiscrezioni che parlano di rapporti ai "ferri corti" dietro le quinte di Mediaset.