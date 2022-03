Giovedì 17 marzo andrà in onda l’ultima puntata di Doc - Nelle tue mani 2, la fiction di successo di Rai 1. Già da qualche settimana è andata via via crescendo la curiosità sul finale della seconda stagione che, nel corso degli episodi, ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Adesso che l'ultimo appuntamento si avvicina, il pubblico è in fermento. Cosa accadrà nei due episodi conclusivi della serie? Alcuni attori del cast hanno parlato di colpi di scena e finale aperto. Nelle ultime ore è stato il volto del protagonista Andrea Fanti, l'interprete Luca Argentero, a fornire delle importanti anticipazioni nelle storie del suo profilo Instagram.

L'attore ha rivelato: "Niente sarà più come prima". Guai in arrivo per Andrea Fanti?

Luca Argentero sul finale di Doc 2: 'La verità su Lorenzo verrà a galla?'

Gli interrogativi dei telespettatori sul finale di stagione di Doc 2 sono tanti: cosa deciderà di fare Cecilia? Carolina confesserà la verità a Riccardo? Ci saranno delle svolte significative sulla morte di Lorenzo Lazzarini? Le risposte a queste domande non ci sono ancora e non è sicuro che arriveranno negli ultimi episodi. Lo stesso Luca Argentero ha lanciato un interrogativo nelle sue storie Instagram: "Le cose non sembrano andar bene. La verità su Lorenzo verrà a galla? Restano solo due giorni per scoprirlo, ma niente sarà più come prima".

Secondo le anticipazioni rilasciate sul web, Andrea Fanti sarà protagonista di un momento intenso in cui farà una dolorosa confessione a tutti i medici del reparto. Inoltre, il team di Medicina Interna dovrà fronteggiare un'emergenza sanitaria che li costringerà a chiudersi in quarantena. Dunque, le complicazioni non mancheranno.

Il cast sul finale di Doc Nelle tue mani 2: 'Finale aperto, episodi al cardiopalma'

L’appuntamento con gli ultimi due episodi della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani è per giovedì 17 marzo 2022 a partire dalle 21:25 su Rai 1. Stando alle anticipazioni rilasciate dal cast della popolare fiction, il finale sarà aperto. È ciò che è emerso da alcune dichiarazioni di Matilde Gioli, l'interprete di Giulia Giordano, la quale ha annunciato la terza stagione.

Dalle anticipazioni di Sara Lazzaro (il volto di Agnese) si è scoperto che ci sarà un onesto confronto tra il suo personaggio e Cecilia Tedeschi, mentre l'attrice che impersona quest'ultima, ha anticipato che gli ultimi due episodi saranno "al cardiopalma". Perciò, prima di congedarsi dai telespettatori, i medici della serie saranno protagonisti di momenti molto intensi. Non resta che attendere la prima serata di giovedì 17 marzo per conoscere le sorti di tutti i personaggi.