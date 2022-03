In Beautiful, Zoe nonostante sia fidanzata con Carter, non riuscirà a stare lontano da Zende. La modella cercherà di sedurre il ragazzo ma verrà sorpresa da Ridge, che andrà su tutte le furie, prendendosela sia con Zoe che con Zende. Ridge riterrà che i due stiano prendendo in giro Carter e vorrà far aprire gli occhi all'avvocato sulla donna che sta per sposare.

Zoe senza freni, cerca di sedurre Zende nelle prossime puntate di Beauiful

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Zoe non farà mistero dell'attrazione che prova per Zende, nonostante sia fidanzata con Carter.

Anche Paris e Ridge se ne saranno accorti e avranno timore che Zoe possa far soffrire Carter. Quest'ultimo, ignaro di tutto, sarà al settimo cielo perché a breve lui è la fidanzata sceglieranno la data del matrimonio. Zoe intanto, si troverà a Villa Forrester proprio in compagnia di Zende. La ragazza cercherà di convincerlo a concedersi una serata senza freni inibitori con lei. Zende le resisterà, dicendole che non potrà fare ciò che gli chiede, visto che non vorrà tradire l'amicizia con Carter. Zoe però non demorderà e continuerà a chiedere a Zende di trascorrere insieme un'unica notte di passione.

Ridge sorprende Zoe e Zende insieme e li affronta furioso

L'insistenza di Zoe metterà a disagio Zende, il quale le ricorderà che il suo futuro sarà accanto a Carter.

Zoe continuerà a tessere la sua ragnatela di seduzione, ma i suoi sforzi sembreranno vani. Il nipote di Ridge rimarrà fedele alla sua amicizia con Carter, a differenza di Buckingham che non sembrerà avere alcun rispetto del fidanzato. La conversazione, verrà ascoltata da Ridge che, furioso come non mai, li interromperà e li affronterà duramente.

Lo stilista vorrà avere spiegazioni su quanto starà accadendo tra loro.

Ridge vuole dire a Carter la verità su Zoe: anticipazioni Beautiful

In Beautiful, Ridge vorrà sapere la verità sul rapporto tra Zoe e Zende. Il nipote minimizzerà la cosa sostenendo che stavano solo parlando. Ridge non sembrerà convinto e inviterà Zoe a dire la verità a Carter, visto che sembrerà chiaro che la ragazza non abbia intenzione di sposarlo.

Insomma, Ridge senza tanti giri di parole, farà capire che non accetterà che l'amico possa essere preso in giro. Zoe sarà messa all'angolo e supplicherà lo stilista di non dire nulla a Carter. Ridge però, non vorrà ascoltarla e se ne andrà, dirigendosi alla Forrester Creations. Qui si imbatterà proprio in Carter. Racconterà all'amico che la sua fidanzata ha tentato di sedurre Zende? Per scoprirlo, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Beautiful, ricordando che la soap Tv americana, va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, nel consueto orario delle 13:40.