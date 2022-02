I telespettatori di Beautiful tra qualche settimana, scopriranno che Liam Spencer risulterà essere il padre del bambino di Steffy. Una notizia che getterà nello sconforto sia Hope che Finn.

Logan in particolare, sarà devastata e non vorrà ascoltare le giustificazioni e le scuse di Liam. Intanto anche Brooke e Ridge saranno preoccupati per le rispettive figlie dopo aver appreso i risultati del test di paternità.

Il test di paternità indica Liam Spencer come padre del bambino di Steffy

In Beautiful la notte trascorsa insieme da Steffy e Liam avrà delle conseguenze.

La figlia di Ridge scoprirà infatti di essere incinta e non saprà se il bambino sia di Liam o del fidanzato Finn. Pertanto, si vedrà costretta a confessare a Finn il tradimento. Stessa cosa che farà Liam con Hope. Questo porterà inevitabilmente ad una forte tensione tra i quattro protagonisti anche se, alla fine, Hope sembrerà decisa a non mandare all'aria il suo matrimonio con Liam. Bisognerà però attendere i risultati del test di paternità sulla creatura che porterà in grembo Steffy. In cuor suo la giovane Forrester sarà convinta che sia figlio di Finn. Se fosse così, tutto sarebbe più semplice per tutti e quattro i personaggi coinvolti in questa vicenda. Purtroppo per Steffy, il test di paternità indicherà Liam come padre del bambino.

Anticipazioni Beautiful: Hope devastata dopo aver saputo che Liam è il padre

Ovviamente questa notizia sconvolgerà e non poco Hope. La figlia di Brooke sarà in lacrime e a nulla varranno gli sforzi di Liam di chiederle ancora scusa per il tradimento. Hope sarà esausta e si arrabbierà ancor di più con Spencer, accusandolo di aver demolito la loro felicità, oltretutto per un equivoco.

Liam cercherà in tutti i modi di convincere la moglie a non arrendersi e la supplicherà di non distruggere la loro famiglia. Secondo Liam infatti, i risultati del test di paternità non dovrebbero essere motivo di una rottura tra loro. Tanto più che Hope aveva promesso, dopo aver scoperto il tradimento, di voler salvare il matrimonio.

Non sarà però facile per Hope mantenere questa promessa. Sapere che Steffy porta in grembo il figlio di Liam sarà un duro colpo per lei e così sarà esausta e devastata, pronta a smettere di lottare

Anche Finn e Steffy in crisi dopo l'esito del test di paternità

In Beautiful, mentre Liam cercherà in tutti i modi di convincere Hope a lottare per la loro famiglia, alla casa sulla scogliera Finn e Steffy avranno un duro confronto. Anche il giovane medicl, così come Hope, sarà sconvolto dopo aver saputo i risultati del test di paternità. Steffy cercherà comunque di convincerlo che per loro non cambiera nulla e che il loro amore farà superare tutti gli ostacoli. Finn non sembrerà essere dello stesso parere.

Sapere che Steffy porta in grembo il bambino di un altro uomo, non sarà facile da accettare per lui.

Questo sarà motivo di rottura tra i due? In attesa di scoprirlo, nelle nuove puntate di Beautiful, anche Ridge e Brooke verranno a sapere che Liam è il padre del bambino di Steffy. Logan si preoccuperà per Hope e si domanderà in quale modo potrà aiutare la figlia a superare questo momento.

Per non perdere nulla di questa intricata storyline, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap Tv americana che, si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 13:40.