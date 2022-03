Tanti colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Beautiful trasmesse a marzo negli Usa. Le trame della soap opera, annunciano che Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) sarà disposta a tutto pur di proteggere la felicità ritrovata di sua madre Taylor con Ridge (Thorsten Kaye). Per questo motivo la ragazza vorrà impedire a Brooke e Hope Logan di tornare nelle loro vite.

Beautiful: Ridge torna con Taylor

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse attualmente negli Usa si soffermano sulle conseguenze della fine delle nozze tra Brooke e Ridge.

Tutto inizierà quando quest'ultimo deciderà di tornare tra le braccia di Taylor dopo aver scoperto del tradimento della moglie. Una decisione che sarà presa positivamente da Steffy e suo fratello mentre Hope apparirà decisa a tutto pur di riportare Ridge tra le braccia della madre. La moglie di Liam (Scott Clifton) giungerà alla casa di moda, dove verrà accolta da Thomas. Qui, Logan jr esigerà di parlare con l'ex patrigno per fargli comprendere che il tradimento non sarebbe accaduto se Brooke non fosse tornata a bere. Alla fine, Thomas inviterà Hope a lasciar perdere, in quanto ormai suo padre è contento con Taylor.

Hope prega Forrester di perdonare Brooke

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy apparirà particolarmente felice di vedere suo padre e Taylor di nuovo insieme in quanto crede fermamente nella famiglia.

La moglie di Finn, infatti, sarà al settimo cielo che i suoi genitori siano tornati insieme dopo moltissimo tempo.

Dall'altro canto, Hope deciderà di non arrendersi e per questo cercherà un confronto con Ridge. In questo frangente, Logan pregherà Forrester di perdonare Brooke in quanto si è trattato soltanto di un errore in tutti questi anni felici d'amore.

Per questo motivo, la giovane spingerà l'ex patrigno a concedere una seconda chance a sua madre.

Steffy vuole allontanare le Logan dalla sua famiglia

L'incontro sarà spiato da Steffy, che una volta arrivata alla Forrester Creations si scaglierà furiosa contro Hope (Annika Noelle). La moglie di Finn, infatti, crederà che Taylor sia la donna perfetta per suo padre, mentre penserà che Brooke abbia fatto troppi errori per essere perdonata.

A tal proposito la giovane apparirà stanca della presenza delle Logan, tanto da volerle allontanare definitivamente dalla famiglia Forrester. Per questo motivo, Steffy cercherà di evitare ogni intromissione da parte di Brooke e Hope, in quanto crederà che in questo modo sua madre possa avere la sua rivincita.