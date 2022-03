Continua ad appassionare sempre più la Serie TV Love is in the air. Nel corso degli episodi che i fan italiani seguiranno su Canale 5 dal 21 al 25 marzo 2022, i due protagonisti assoluti Eda Yildiz e Serkan Bolat dopo l’esito dell’ecografia sapranno di dare un fratellino alla figlia Kiraz, e quindi l’architetta paesaggista non porterà in grembo un’altra femminuccia.

Anticipazioni Love is in the air, al 25/03: Can chiede la mano di Kiraz, Eda si dimentica del compleanno del marito Serkan

Nelle puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 marzo, Kemal e la signora Yadigar, su richiesta di quest’ultima, busseranno alla porta di Eda e Serkan: l’obiettivo del padre del ricco imprenditore sarà quello di chiedere alla compagna Aydan di sposarlo.

La signora Bolat sempre più stufa dell’invadenza della suocera, si dimenticherà l’anello che le ha regalato il suo promesso sposo Kemal sul tavolo del giardino: Can non appena vedrà il gioiello coglierà l’occasione per chiedere la mano di Kiraz. Serkan insieme ai suoi soci verrà a conoscenza dell’identità del proprietario della struttura in cui risiede l’azienda Art Life: dopo la scoperta Bolat vorrà cambiare sede, ma purtroppo le finanze non saranno a suo favore. Il ricco imprenditore inoltre litigherà con l’amico Engin, poiché entrambi si rinfacceranno il fatto di aver parlato troppo di matrimonio in presenza dei loro rispettivi figli.

Serkan sceglierà che sia il suo medico a seguire la gravidanza di Eda, non appena saprà che aspetta un maschietto.

Il ricco imprenditore inoltre non sarà d’accordo con la sua amata, quando manifesterà la volontà di partorire in acqua. Eda dopo essersi dimenticata del compleanno del marito, deciderà di fargli una festa a sua insaputa: dagli spoiler si evince che ad organizzare una sorpresa per Serkan prima dell’architetta paesaggista in realtà saranno Melek, Ayfer e Burak.

Melek mette alla prova Burak, Kerem accusato di furto

Intanto Ayfer proporrà a Melek di sottoporre Burak a delle prove, per avere la certezza che sia davvero colui che deve stare al suo fianco.

Nel contempo Kerem apprenderà di essere stato ammesso all’università con una borsa di studio: la felicità del ragazzo avrà breve durata, poiché si vedrà costretto a rimandare l’inizio del nuovo percorso al prossimo anno per mancanza di soldi.

Kerem dopo aver fatto un sospiro di sollievo per aver risolto il problema economico per merito di Burak, verrà accusato di essere colui che ha sottratto l’anello di famiglia di Yadigar, la madre di Kemal: a causa di questo nuovo intoppo, Kerem penserà di interrompere gli studi universitari per andare a lavorare in un’altra città.