Grandi scoperte avverranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma a inizio aprile negli Usa. Le trame della soap opera raccontano che Steffy Forrester scoprirà la verità su Sheila Carter. Ebbene sì, la donna apprenderà che sua suocera è implicata nella fine delle nozze tra Brooke Logan e Ridge.

Beautiful: Brooke riceve un discorso d'incoraggiamento da Eric

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse a inizio aprile negli Usa, raccontano che Liam sarà in difficoltà a fare da padre alle sue figlie, avute da due donne diverse.

Il ragazzo, infatti, informerà Bill che sta facendo del suo meglio per trovare tempo da dedicare a Kelly, sebbene a volte gli risulti difficile.

Brooke, invece, avrà il sostegno di Eric mentre cercherà un modo per riconciliarsi con Ridge. La donna, infatti, apparirà distrutta, tanto che il capostipite dei Forrester le farà un discorso d'incoraggiamento: la spronerà la a combattere per l'uomo che ama.

Dall'altro canto Ridge vedrà Sheila uscire dall'ufficio di Taylor e apparirà molto preoccupato. La dottoressa, a questo punto, informerà l'uomo che Carter va spesso a trovarla, in quanto curiosa di conoscere le sue intenzioni. Tuttavia, la spiegazione di Hayes non troverà l'appoggio di Forrester, che le chiederà di stare alla larga da Sheila.

Taylor informa Thomas di essere nuovamente innamorata di Ridge

Nelle nuove puntate di Beautiful, Ridge sospetterà che suo figlio gli stia nascondendo qualcosa, nonostante l'abbia più volte rassicurato di stare bene.

Taylor, invece, informerà Thomas di essersi nuovamente innamorata di suo padre. Una dichiarazione d'amore che renderà felice il fratello di Steffy, sebbene provi dei sensi di colpa in quanto al corrente di un segreto che potrebbe dividerli nuovamente.

Il giovane Forrester, per questo motivo, informerà Sheila di non aver intenzione di rivelare a nessuno che è stata l'artefice della rottura tra Brooke e Ridge, visto che non vuole mettere a repentaglio la felicità ritrovata di sua madre.

Steffy scopre che Sheila ha posto fine alle nozze tra suo padre e Brooke

Steffy, invece, apparirà disposta a tutto pur di capire per quale motivo suo fratello si è incontrato con Sheila nonostante le rassicurazioni di Finn.

A tal proposito, la ragazza deciderà di continuare a pedinarlo in giro per Los Angeles. Così la giovane Forrester finirà per scoprire che Carter ha posto fine alle nozze tra suo padre e Brooke. Per questo motivo la donna si ritroverà nella stessa condizione di Thomas: raccontare o tacere la verità per il bene dei suoi genitori? Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per sapere come si concluderà questa storyline.