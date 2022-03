Ci sono davvero pochi dubbi circa il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che hanno immortalato la coppia mentre si godeva un romantico week-end sulla neve, i fan attendevano una conferma da parte dei diretti interessati. E forse questa conferma potrebbe essere giunta in maniera indiretta da parte della showgirl argentina che aveva già ammesso in più di un'occasione di frequentare nuovamente il padre del suo primogenito Santiago nonché suo ex marito. Dopo la registrazione della puntata de Le Iene del 9 marzo, Belen ha postato una Instagram Story in cui si ritrae a letto ma non è sola.

Accanto alla bellissima conduttrice c'è un uomo e sebbene la qualità del video sia scarsa perché girata al buio, visto che era notte, non è difficile riconoscere la sagoma di Stefano.

Stefano sotto le coperte con Rodriguez?

Non solo frequentazione, ma a quanto pare la ritrovata sintonia tra Belen e Stefano sarebbe già a un livello abbastanza avanzato visto che l'argentina dopo il lavoro torna a casa e trova De Martino. Questa è l'opinione comune dei fan della Rodriguez che ci hanno messo poco a gioire dopo aver preso visione di una delle ultime Instagram Stories della showgirl. Belen è solita 'portare' i suoi follower nella sua quotidianità con numerosi video e foto e stavolta pare proprio che abbia deciso di mettere un punto fermo ai pettegolezzi che vedono la sua vita sentimentale messa sotto la lente d'ingrandimento.

Da mesi ormai girano sui social e nelle pagine dei rotocalchi più accreditati che si occupano di cronaca rosa e Gossip le immagini che vedono gli ex coniugi De Martino sempre più vicini e complici. Le ultime foto sono inequivocabili: Stefano e Belen sono in montagna teneramente abbracciati. Così Rodriguez avrà pensato di confermare le 'voci' che la riguardano in prima persona e ha postato un video mentre è sotto le coperte con un uomo.

E non uno qualsiasi ma proprio Stefano.

'Le montagne russe sentimentali' di Belen

Sarà questo il modo scelto dalla coppia per annunciare ufficialmente il ritorno? Chiaramente il video ha fatto il giro del web e chi ha sempre sperato nella riappacificazione tra i due ha fortemente gioito, ma dopo il video né Stefano né Belen hanno proferito parola in merito, creando ancora più curiosità.

Certo, dopo la nascita di Luna e la fine della relazione con il padre della piccolina, Antonino Spinalbese, nessuno si sarebbe immaginato un colpo di scena così inaspettato nella vita sentimentale di Belen.

Eppure la showgirl ha ormai abituato i suoi fan alle montagne russe per ciò che riguarda i suoi amori. Quel che è risultato più evidente è che i sentimenti che legano Stefano e Belen sono tanto forti da superare ogni tipo di ostacolo, tanto che nonostante tutto e tutti entrambi sembrano non saper stare per troppo tempo divisi.