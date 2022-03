È stata registrata ieri pomeriggio, giovedì 10 marzo, una nuova puntata di Uomini e donne che vedremo la prossima settimana. Tante le cose che sono accadute nel programma dedicato ai sentimenti condotto e ideato da Maria De Filippi. Come sempre accade in questi casi non mancano le anticipazioni inedite sparse sui social e sul web. Leggendole si scopre che ovviamente non sono mancate le opinioni pungenti e dirette dei due opinionisti del dating show Gianni Sperti e l'esuberante Tina Cipollari. Protagonisti sono stati in particolare Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato.

Quest'ultimo ha avuto un acceso diverbio con Diego Tavani. Per quanto riguarda il trono classico invece si è parlato di Matteo Ranieri. In studio poi, nel corso della puntata è arrivato anche un ospite per una gradita sorpresa a una dama del parterre.

Ida Platano balla una salsa con il ballerino di latino Umberto

Ida Platano ha deciso di mettere fine alla sua frequentazione con il salernitano Alessandro Vicinanza. La loro conoscenza è sempre stata caratterizzata da continui alti e bassi. La dama bresciana però in lacrime ha confessato di provare un forte sentimento per lui, di essersi innamorata. La conduttrice Maria De Filippi per consolarla ha chiamato in studio il ballerino di Amici Umberto.

I due hanno ballato insieme una salsa. Si è passati poi a parlare di Armando Incarnato e delle sue frequentazioni. Il cavaliere napoletano è uscito con Aneta e ha poi deciso di chiudere con Alessandra, la dama che corteggiò Diego Tavani. Tra quest'ultimo e Armando ne è nato un forte battibecco in cui sono volate parole pesanti.

Riguardo invece Pinuccia, la donna ha litigato di nuovo con Tina Cipollari. Già nei giorni scorsi, la donna dopo un diverbio con l'opinionista aveva lasciato lo studio in lacrime. Era stata poi Maria De Filippi a consolarla e riportarla in studio.

Il trono classico: la corteggiatrice Nicole si auto-elimina

Passando al trono classico, si è parlato in particolare di Matteo Ranieri.

Il tronista è uscito con Valeria e questa sua decisione ha ingelosito Federica. Nicole invece, l'altra corteggiatrice, ha deciso di autoeliminarsi e ha quindi abbandonato il programma. Matteo ha scelto di ballare con Federica e dalle anticipazioni apparse sul web e sui social pare che i due fossero molto belli e complici insieme. Dagli spoiler non si apprende se si sia parlato anche del tronista Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta Giusti. Non resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate per scoprire cosa è accaduto ai seguitissimi protagonisti del trono over e del trono classico.