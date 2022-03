Dopo la fine della soap opera turca Love is in the air, su Canale 5 torneranno in onda ogni pomeriggio le avventure della serie televisiva Brave and Beautiful (il cui titolo originale è Cesur ve Güzel). Tale sceneggiato - dopo essere stato trasmesso durante l'estate 2021 - era stato interrotto il 10 settembre per lasciare spazio al dating show Uomini e Donne nel palinsesto.

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nel corso degli episodi in programmazione dal 6 all’8 aprile 2022, raccontano che Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) quando la moglie Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) deciderà di chiedere il divorzio non si presenterà tribunale.

Anticipazioni Brave & Beautiful fino all’8 aprile: Cesur non si presenta all’udienza, Cahide decisa a farsi perdonare da Korhan

Nelle puntate dello sceneggiato turco che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset da mercoledì 6 a venerdì 8 aprile a partire alle ore 16:50 circa, per cominciare Tahsin (Tamer Levent) chiederà alla figlia Sühan di rispettare la promessa fatta e quindi quella di divorziare da Cesur: a sorpresa quest’ultimo però non si presenterà all’udienza che lo riguarderà personalmente.

Intanto Cahide (Sezin Akbaşoğulları) riceverà la visita di Hulya (Zeynep Kızıltan) in un momento poco opportuno, ovvero proprio quando sta preparando un discorso da fare a Korhan (Erkan Avcı), con la speranza di trovare il modo di convincerlo a perdonare tutte le menzogne che gli ha detto.

A proposito di Hulya, quando scoprirà che Cahide non vuole più il bambino, dopo aver registrato le parole pronunciate da lei, non perderà tempo per avvisare Korhan, raggiungendolo in fretta in azienda.

Cahide si giustifica con il marito Korhan dopo essere stata smascherata da Hulya

Successivamente Cesur e Mihiriban (Devrim Yakut) saranno decisi a convincere i cittadini di Korludag ad acquistare le azioni dell’azienda.

Hulya invece farà vedere Korhan un video in cui sua moglie inscena la propria gravidanza: Cahide dopo essere stata smascherata, tenterà di giustificarsi con il suo amato, che però purtroppo non vorrà sentire ragioni, nonostante lei continui a portare avanti il proprio piano, assicurandogli di essere veramente in dolce attesa. Non rimane che attendere per sapere se Sühan, esasperata dalla guerra tra suo padre e suo marito, sarà effettivamente determinata ad andare avanti con il divorzio o meno.