Ritorna su Canale 5 l'appuntamento con Brave and Beautiful, la fortunata soap opera turca che terrà compagnia al pubblico con le puntate inedite della seconda stagione.

Dopo il grande successo riscosso questa estate, ecco che le vicende di Cesur e Suhan torneranno a tener compagnia al pubblico della rete ammiraglia e i colpi di scena non tarderanno ad arrivare.

Spazio in primis all'astuta Cahide che, dopo aver messo in atto una fitta rete di bugie, si ritroverà costretta a fare i conti con la durissima reazione di Korhan.

Il ritorno della soap opera con Cesur e Suhan nel pomeriggio di Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda stagione di Bave and Beautiful rivelano che la soap opera tornerà in onda di nuovo a partire dal prossimo 6 aprile, in prima visione assoluta Mediaset.

Dopo il gran finale di Love is in the air, ecco che la rete ammiraglia del Biscione tornerà a puntare sulle vicende di Cesur e Suhan. Gli episodi andranno in onda da lunedì a venerdì alle ore 16:50 e faranno così da traino all'appuntamento con Pomeriggio 5.

Ma quali saranno i colpi di scena e gli intrighi di questa seconda stagione della soap turca? Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Cahide, la quale si ritroverà messa alle strette per le bugie che in tutto questo tempo ha raccontato a Korhan.

Cahide scopre di essere realmente incinta

La donna, infatti, non riuscendo ad avere dei bambini aveva chiesto a Hulya di mettere al mondo un bambino per lei, così da poter poi far credere a suo marito, che si trattava di una creatura frutto del loro amore.

Tuttavia, col passare del tempo, Cahide scoprirà di essere davvero in dolce attesa di un bambino. Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che, a quel punto, la donna proverà a sbarazzarsi di Hulya, dato che quel bambino che le aveva "commissionato", ormai non le serve più.

Peccato, però, che la reazione di Hulya non sarà affatto delle migliori e non potrà accettare di essere staa trattata in questo modo dalla donna con la quale aveva stretto un accordo ben preciso.

Le anticipazioni della seconda stagione di Brave & Beautiful rivelano che, a quel punto Hulya deciderà di mettere in atto la sua vendetta finale.

Korhan spiazzato e chiude con Cahide: anticipazioni Brave and Beautiful seconda stagione

La donna, senza troppi mezzi termini, deciderà di affrontare direttamente Korhan e di metterlo al corrente degli intrighi che la sua donna ha architettato alle sue spalle in tutto questo tempo.

Un vero e proprio choc per l'uomo che, in un primo momento non vorrà credere alle parole di Hulya, poi però sarà costretto a prendere atto del fatto che quella è la realtà.

Di conseguenza, Korhan non ci penserà su due volte a chiudere con Cahide e quindi a mettere la parola fine alla loro relazione, nonostante la donna sia in dolce attesa di un bebè.