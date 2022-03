Le trame della soap opera spagnola Una vita continuano a promettere tanti colpi di scena. Nel corso degli episodi in onda su Canale 5 dal 3 al 9 aprile 2022, verrà a galla un episodio sconvolgente sul passato di Marcos Bacigalupe: si scoprirà che Natalia Quesada in Messico fu abusata dal padre di Anabel.

Anticipazioni Una vita, sino al 9 aprile: Miguel apprende della relazione tra Anabel e Aurelio, Marcos ha abusato di Natalia in passato

Gli spoiler sulle puntate cin onda da domenica 3 a sabato 9 aprile, dicono che Soledad rifiuterà i soldi che le offrirà Aurelio per avergli dato una mano a fare breccia nel cuore di Anabel, dicendogli però che non tradirà mai Marcos.

Miguel invece dopo aver pedinato la giovane Bacigalupe scoprirà che ha una relazione con Quesada, e Daniela non riuscirà a sollevare il suo pessimo umore. A proposito di quest’ultima, il commissario Mendez avrà una reazione strana quando la vedrà al ristorante. Sabina invece si ingelosirà, per le attenzioni che Roberto rivolgerà a Daniela. Quest’ultima approfitterà dell’assenza dei proprietari del ristorante per fare delle indagini nella cantina: a cogliere in flagrante la domestica sarà Roberto.

Anabel comunicherà a Soledad di sapere che lei e suo padre hanno una liaison amorosa. Grazie alla complicità della stessa Soledad, poi la figlia di Marcos riuscirà a incontrare Quesada.

Nel contempo Genoveva per merito di Cuevas saprà che Marcos ha delle attività in Messico: quando avranno la prova per rovinare Bacigalupe, la moglie di Felipe e Aurelio uniranno le loro forze.

Mentre Alberto cercherà di convincere Miguel a unirsi al movimento operario, Natalia sarà decisa a conquistarsi la fiducia di Felipe: la sorella di Aurelio dopo aver detto all’avvocato di essersi alleata con Genoveva, assicurerà di aver chiuso ogni rapporto con la stessa. A confermare la versione di Natalia sarà Liberto all’amico Felipe.

Attraverso un duro confronto tra Marcos e la sorella di Aurelio, intanto emergerà che l’uomo ha abusato della sua nemica in passato. Non passerà molto per vedere Genoveva minacciare Marcos: quest’ultimo si vedrà costretto a far entrare la darklady in società e a prendere tale decisione in un solo giorno, se non vorrà essere messo in cattiva luce pubblicamente.

Mentre Bacigalupe accetterà il ricatto di Salmeron, la domestica Soledad si impossesserà di una fotografia di Natalia utile a Mendez per capire se è coinvolta con il decesso di Felicia. A questo punto Soledad riceverà un pacco contenente un biglietto minaccioso e della dinamite.

Antonito ritorna ad Acacias 38, Casilda vede un ambulante che somiglia al suo defunto marito Martin

I Palacios quando apprenderanno dal ministero che un uomo che ha le stesse iniziali di Antonito non è in pericolo di vita, non nasconderanno la gioia: purtroppo sarà una felicità di breve durata, poiché Lolita e Ramon verranno a conoscenza del fatto che Antonito in realtà non è tornato Spagna insieme ai suoi compagni di missione scomparendo nel nulla.

A sorpresa il padre di Moncho farà ritorno ad Acacias 38, e sin da subito dimostrerà di non essere più lo stesso.

Intanto Ignacio, quando sua zia Bellita scoprirà le sue menzogne, le prometterà di cambiare il suo atteggiamento: a cercare di portare il ragazzo sulla retta via ci penserà Josè Miguel, facendo i conti con i rimproveri della moglie.

Servante e Jacinto dopo non essere stati ammessi nella banda universitaria, sceglieranno di formare un complesso musicale proponendo ai signori del quartiere di unirsi a loro. Casilda invece rimarrà sconvolta, non appena per strada vedrà un ambulante di mandorle molto somigliante al suo defunto marito Martin.