Nuovo anticipazioni su Brave and Beautiful, la Serie TV turca con protagonisti Tuba Büyüküstün e Kıvanç Tatlıtuğ, che tornerà dal 6 aprile a emozionare i fan italiani. Le trame delle nuove puntate in onda nella settimana fino all'8 aprile raccontano che Suhan chiederà il divorzio a Cesur. Suo fratello Korhan Korludag, invece, scoprirà le bugie di sua moglie Cahide.

Anticipazioni Brave and Beautiful puntate da mercoledì 6 a venerdì 8 aprile

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse da mercoledì 6 a venerdì 8 aprile alle ore 16:50 in prima visione su Canale 5, annunciano inediti colpi di scena per i fan della serie tv turca.

Scendendo nei dettagli, Suhan presterà fede alla promessa fatta a suo padre Tahsin, per questo motivo deciderà di divorziare da Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ). Quest'ultimo, però, non si presenterà all'udienza in tribunale.

Cahide, nel frattempo, apparirà sempre più con le spalle al muro e per questo organizzerà un discorso da fare a Korhan. La donna, infatti, vorrà ottenere il perdono dal marito per tutte le bugie che gli ha raccontato. Arriverà, però, il colpo di scena: Hulya si presenterà all'improvviso presso l'abitazione della donna.

Hulya confessa a Korhan che sua moglie ha messo in scena una finta gravidanza

Secondo gli spoiler di Brave and Beautiful sulle puntate trasmesse a inizio aprile su Canale 5, Hulya scoprirà che Cahide (Sezin Akbasogullari) non vuole più il bambino.

Per questo motivo la donna correrà in azienda da Korhan: vorrà raccontargli che con sua moglie avevano messo in scena una finta gravidanza. Per avvalorare la sua versione, Hulya si avvalorerà di alcune registrazioni telefoniche tra lei e Cahide.

Il fratello di Suhan rifiuta Cahide

Allo stesso tempo, l'azienda di Tahsin (Tamer Levent) starà per essere lanciata sul mercato.

Cesur e Mihiriban cercheranno di convincere i cittadini di Korludag a comprare le azioni della società.

Nel frattempo Hulya mostrerà a Korhan (Erkan Avci) un video dove sua moglie indossa una pancia finta. Una scena, che ovviamente sconvolgerà il fratello di Suhan, mentre Cahide cercherà con ogni mezzo giustificarsi, fino a confessargli di attendere veramente un bambino.

Ovviamente la reazione di Korhan non si farà attendere: sconvolto deciderà di rifiutarla.

Non resta che attendere mercoledì 6 aprile per assistere al ritorno di Suhan e Cesur in prima visione sui teleschermi di Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity.