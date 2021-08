Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful, la seguitissima soap opera turca del primo pomeriggio di Canale 5, che prosegue la sua messa in onda nel daytime pomeridiano. Le anticipazioni turche delle prossime puntate rivelano che ci saranno dei momenti di forte tensione per la coppia composta da Cesur e Suhan, i quali si ritroveranno ai ferri corti, al punto che la donna deciderà di avviare le pratiche per il divorzio e mettere così la parola "fine" a questo matrimonio.

Suhan vuole chiudere il suo matrimonio: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che la situazione precipiterà dopo che Tahsin verrà colpito da un'arma da fuoco e si ritroverà a combattere tra la vita e la morte in un letto di ospedale.

Per fortuna, l'operazione andrà bene ma dopo il grande spavento, sarà Suhan a prendere una decisione clamorosa. La donna, infatti, deciderà di allontanarsi definitivamente da suo marito Cesur e gli farà presente che intende divorziare al più presto.

Nel frattempo, Adalet deciderà di regolare il suo conto con la giustizia, e si presenterà dalla Polizia per confessare di essere lei l'artefice del duplice omicidio del padre di Cesur e del direttore dell'orfanotrofio, avvenuto circa trent'anni prima.

In questo modo, con la sua confessione, si procederà con la scarcerazione di Riza che, fino a questo momento, era ritenuto colpevole delle morti dei due uomini.

Adalet si assume la responsabilità di due omicidi

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful, però, rivelano che Cesur continuerà a non credere al fatto che Tahsin sia del tutto estraneo ai fatti e che Adalet abbia fatto tutto da sola.

Cesur, infatti, non cambierà idea: è convinto che il padre di Suhan sia in parte responsabile non solo della morte di suo padre ma anche della recente morte di sua mamma, avvenuta in un modo tragico.

Proprio per questo motivo, Cesur finirà per scontrarsi sempre più veementemente con sua moglie e tale situazione porterà la donna a rendersi conto del fatto che, l'unica soluzione, è quella di divorziare al più presto.

Suhan, quindi, sarà sempre più convinta e decisa della scelta che ha fatto e porterà avanti le pratiche per far sì che il matrimonio con Cesur venga definitivamente annullato.

Cesur non concede il divorzio a Suhan: anticipazioni turche Brave & Beautiful

Al tempo stesso, però, Cesur nonostante la sua forte sete di giustizia, non vorrà rassegnarsi all'idea di dover perdere per sempre la donna di cui è profondamente innamorato.

E così, le anticipazioni turche delle prossime puntate di Brave and Beautiful, rivelano che l'uomo non concederà il divorzio a Suhan.

Il giorno in cui verrà fissata l'udienza in tribunale per mettere fine a questo matrimonio, l'uomo non si presenterà e di conseguenza costringerà sua moglie a restare sposata con lui, fino a data da destinarsi.