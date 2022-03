Prosegue l'appuntamento con il serale di Amici 2022 e, le anticipazioni del talent show, rivelano che questo mercoledì 30 marzo è in programma la registrazione della terza puntata.

Lo show di Maria De Filippi continua con successo la sua messa in onda nel prime time del sabato di Canale 5 e, anche questa settimana, ci sarà spazio per questo nuovo appuntamento all'insegna delle sfide tra i concorrenti in gara, che porteranno poi alla proclamazione dei nuovi concorrenti che dovranno abbandonare definitivamente la gara.

Registrazione Amici 2022 terza puntata serale: lo show anticipato al 30 aprile

Le anticipazioni sul serale di Amici 2022 rivelano che, questa settimana, la registrazione della terza puntata è stata anticipata di un giorno.

Fino a questo momento, infatti, le riprese dello show sono sempre avvenute di giovedì ma, questa settimana, la convocazione per la registrazione della terza puntata è stata anticipata a mercoledì 30 marzo.

Confermata, invece, la programmazione del talent show in tv: la messa in onda di questo terzo appuntamento, infatti, sarà trasmesso sempre sabato 2 aprile in prime time dalle 21:30 su Canale 5.

Anticipazioni Amici 2022, registrazione del 30 marzo

Ma cosa succederà nel corso della registrazione di questa terza puntata del serale?

Le prime anticipazioni sul serale rivelano che ci sarà spazio per nuove sfide dirette che avranno come protagonisti gli allievi di questa edizione che sono rimasti ancora in gara.

Al centro dell'attenzione continua ad esserci la prof Alessandra Celentano, che anche questa settimana non ha risparmiato dei guanti di sfida verso gli allievi che, secondo lei, non sono meritevoli di proseguire questo percorso nel talent show di Maria De Filippi.

E così gli spoiler della terza puntata, rivelano che la prima sfida proposta è stata quella tra Leonardo e Nunzio: i due allievi dovranno sfidarsi ballando una samba, che verrà poi giudicata in trasmissione dai tre giurati di questa ventunesima edizione del talent show.

Carola vs Serena: anticipazioni Amici 2022 del 30 marzo

Ma non è finita qui, perché nel corso dell'ultimo daytime di oggi, la prof Celentano ha proposto anche due nuove sfide dirette.

La prima è quella che vedrà contrapposti Carola e Michele contro Serena e Nunzio: un guanto di sfida "a quattro" per un passo a due che si preannuncia già attesissimo.

E poi ancora, non soddisfatta di questo primo guanto di sfida, la prof Celentano ne ha proposto anche un altro che si svolgerà sempre nel corso della registrazione della terza puntata di Amici 2022. A sfidarsi saranno Carola e Serena.

"Serena mi piacerebbe vedere tutta la tua versatilità", ha fatto sapere la prof Celentano nel momento in cui ha proposto questo nuovo duello tra le due ballerine del serale.