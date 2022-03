L'attesa per i fan di Brave and Beautiful sta per terminare. La serie tv turca con protagonisti Cesur e Suhan tornerà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 6 aprile con nuove puntate in prima visione assoluta.

Un vero regalo per tutti i fan che attendono dalla scorsa estate di scoprire come si evolverà il rapporto tra i due protagonisti della serie e quali saranno i risvolti e i colpi di scena della loro tormentata, ma appassionante, storia d'amore, che ha catalizzato l'attenzione di oltre due milioni di fedelissimi spettatori.

La nuova programmazione di Brave and Beautiful dal 6 aprile 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che la soap opera riprenderà la consueta programmazione in daytime a partire dal prossimo 6 aprile.

Come svelato dai promo che stanno andando in onda in queste ore su Canale 5, le vicende di Cesur e Suhan ritorneranno in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia, prendendo il posto di Love is in the air.

La serie con Eda e Serkan, infatti, chiuderà i battenti definitivamente con le ultime puntate della seconda stagione che saranno trasmesse il 4 e 5 aprile.

Cesur scopre che Suhan è incinta: anticipazioni Brave and Beautiful

Da mercoledì 6 aprile, invece, alle 16:50 ci sarà spazio per i nuovi episodi di Brave and Beautiful, che farà da traino alle puntate di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che saluterà il pubblico entro il prossimo maggio.

Cosa succederà in queste nuove puntate della serie tv turca in programma da aprile in tv? Le prime anticipazioni sulle nuove trame rivelano che Cesur arriverà a scoprire tutta la verità sulla gravidanza di Suhan.

L'uomo, quindi, scoprirà che la sua amata è in attesa di suo figlio, ma che ha deciso di interrompere la gravidanza.

Ecco perché, dopo questa amara scoperta, correrà subito nella clinica dove si trova Suhan e proverà a fermarla. Quando, però, varcherà la soglia di ingresso crederà che la donna abbia già proceduto con l'aborto.

Cahide si ritrova nei guai: anticipazioni nuove puntate aprile

Ma non è finita qui, perché gli spoiler delle nuove puntate della serie tv turca rivelano che Cahide, dopo aver scoperto di essere incinta per davvero, proverà a sbarazzarsi di Hulya e di quel bambino che le aveva "commissionato".

Hulya, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi e così mossa dalla rabbia per la decisione di Cahide, deciderà di smascherarla e si recherà in azienda da suo marito per metterlo al corrente della verità su quanto è successo.

Un durissimo colpo per Korhan, che in un primo momento farà fatica a credere a questa storia, poi però non potrà fare altro che arrendersi e prendere atto delle bugie di sua moglie, tanto da maturare la decisione di lasciarla.