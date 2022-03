La puntata di Un Posto al sole di venerdì 25 marzo 2022 chiude la settimana di programmazione su Rai 3. Le anticipazioni del nuovo episodio si concentrano su Bianca e il pericoloso gioco nel quale è rimasta intrappolata. Ad accorgersi che qualcosa non va è Silvia, che sarà poi interessata alla faccenda in prima persona. Samuel e Speranza si apprestano a vivere la loro romantica prima volta ma, anche questa volta, un imprevisto si mette di mezzo. Roberto, invece, si comporterà in modo alquanto strano con Marina. Ricordiamo che la puntata di Upas va in onda alle 20:45 circa su Rai 3 e on demand su RaiPlay, dove può essere anche rivista in replica.

Un Posto al sole puntata 5910 di venerdì 25 marzo 2022

Micaela e Manuela sono arrivate come un fulmine a ciel sereno a Palazzo Palladini e hanno creato grande scompiglio. Nonostante l'intervento di Niko, le giovani Cirillo non mollano la presa.

Nel frattempo, Susanna è in grande difficoltà, in quanto teme che Micaela possa davvero riuscire a portarsi via il piccolo Jimmy. Come se non bastasse, le intromissioni di Manuela non la lasciano in pace.

Niko cercherà di fare da mediatore, ma non sarà facile tenere a bada l'esuberanza delle ragazze.

Non sembra placarsi la tensione tra Ornella e Raffaele, nonostante la gradita presenza di Viola, che tenta di fare da paciere.

Silvia si accorge di uno strano comportamento di Bianca

Nella puntata di Un Posto sole che andrà in onda domani, venerdì 25 aprile, Bianca sarà in grande difficoltà a causa del pericoloso gioco nel quale è finita.

Il suo strano comportamento non passerà inosservato agli occhi di Silvia, che tuttavia non si può nemmeno immaginare costa stia accadendo alla bimba.

Nel frattempo, Samuel freme per la sua serata romantica con Speranza. Tutto sembra pronto per il grande evento, ma un imprevisto rischia di far saltare tutto: chi c'è nel seminterrato, il posto in cui la coppia ha in mente di passare la notte? Nemmeno l'aiuto di Patrizio salverà la situazione.

Roberto e Marina insieme? Spoiler Upas

Non è un momento facile per Fabrizio, che deve prepararsi ad affrontare l'udienza con tutte le conseguenze che potrebbero derivarne.

Marina è stata lontana dai cantieri per un lungo periodo e Roberto, con la scusa di capirne le motivazioni, si avvicinerà di nuovo a lei. Ferri, nonostante abbia una relazione con Lara, non ha mai smesso di pensare all'unica donna che ama e che vorrebbe accanto a sé.

Il comportamento ambiguo di Ferri destabilizzerà Marina, già in ansia per l'udienza di Fabrizio. La bella Giordano ha ammesso di amare Roberto ma ha scelto di stare accanto a Rosato. Il nuovo avvicinamento di Ferri di certo non le sarà indifferente e potrebbe darle la spinta giusta per capire se seguire il cuore o la ragione.