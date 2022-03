Buone notizie per i fan di Brave and Beautiful, la Serie TV di origine turca che racconta le vicende di Cesur e Sühan. Da mercoledì 6 aprile 2022 la serie tornerà ufficialmente sui teleschermi di Canale 5, a partire dalle 16:50. Prenderà il posto di Love is in the air, andando in onda subito dopo la striscia quotidiana de L'Isola dei Famosi e prima di Pomeriggio Cinque, il talk show condotto da Barbara d'Urso.

La serie tv turca torna sui teleschermi di Canale 5

Come annunciato ufficialmente dal promo Mediaset, Brave and Beautiful tornerà su Canale 5 con la seconda stagione da mercoledì 6 aprile, a partire dalle 16:50 al posto di Love is in the air, che avrà il suo finale di serie il 5 aprile e non il 1° come inizialmente previsto dalle anticipazioni diffuse sul web.

La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì.

L'attesa dei fan di Brave and Beautiful, quindi, è finita. Cesur e Sühan torneranno a far compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, dopo aver debuttato nell'estate del 2021 con un discreto successo di ascolti.

A settembre 2021, poi, Mediaset ha dovuto fare una scelta: portare nel palinsesto autunno/inverno Brave and Beautiful o Love is in the air e tra le due quest'ultima ha avuto la meglio.

Adesso si riprenderà con la seconda stagione e visti i tagli a causa del poco spazio in palinsesto, non si sa in quante puntate verrà suddivisa.

Il divorzio di Cesur e Sühan

L'ultima puntata di Brave and Beautiful è andata in onda il 10 settembre 2021, ma nelle prossime puntate i fan della serie dovranno prepararsi al divorzio tra Cesur e Sūhan.

Infatti quest'ultima non ne potrà più della continua lotta che c'è tra suo marito e il padre Tahsin, così deciderà di mettere la parola fine alle nozze. La donna arriverà a questa scelta soprattutto perché Cesur continuerà a insistere sul fatto che sia stato Tahsin a porre fine all'esistenza della madre Fügen. Il fautore del delitto, in realtà, è stato Riza, ma ha organizzato tutto nei minimi dettagli per far sì che le colpe ricadessero proprio su Tahsin.

I due si diranno addio, anche se Sühan farà una scoperta che gli cambierà la vita. Dopo alcune visite mediche scoprirà di essere incinta proprio di Cesur. All'inizio non saprà se mantenere il bambino, tuttavia deciderà di confrontarsi con il fratello Korhan, che le consiglierà di confrontarsi con Cesur, in maniera tale che tra loro due possa esserci anche un riavvicinamento.

Sühan deciderà di dirgli la verità? A quanto pare no, ma Cesur verrà a conoscenza della cosa proprio il giorno in cui la donna sarà intenta ad andare in clinica per abortire. Lui si precipiterà per cercare di impedirle di interrompere la gravidanza. Ci riuscirà?