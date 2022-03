Barù Gaetani è a un passo dalla finale di lunedì 14 marzo 2022 del Grande Fratello Vip 6 e si è contraddistinto per il suo essere fuori dagli schermi e le sue dichiarazioni sulla sua apertura mentale in fatto di sessualità. Il nobile toscano, infatti, non ha mai fatto mistero di sentirsi fluido in amore. Una confessione che ha portato molte voci su una presunta omosessualità nascosta e su un possibile coming-out in futuro. A smentire il tutto è stata la conduttrice Victoria Cabello in una recente intervista rilasciata a La Repubblica in vista della sua partecipazione a Pechino Express, nella quale ha parlato anche dell'ex compagno Barù.

Le dichiarazioni di Victoria Cabello sull'ex fidanzato Barù

"E Barù, sulla cui eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a 'Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente", ha raccontato Victoria Cabello a La Repubblica, svelando cosa avrebbe detto il suo ex compagno Barù Gaetani sulla sua partecipazione a Pechino Express.

La conduttrice, infatti, conosce molto bene il gieffino toscano e i suoi gusti sessuali, poiché ha avuto una relazione con lui circa 10 anni fa. Ancora oggi, però, non sono noti i motivi della loro rottura. Attualmente, Cabello è molto riservata in amore e non si hanno informazioni riguardo alla sua vita sentimentale, mentre Barù ha molto legato con Jessica Selassié, concorrente che ha mostrato subito interesse nei suoi confronti al GF Vip 6.

Barù rivela a Jessica Selassié: 'Hai offeso il mio essere'

Ultimamente, il rapporto tra Barù Gaetani e Jessica Selassié pare essere giunto ai ferri corti. Il nipote di Costantino della Gherardesca, infatti, è rimasto molto deluso dalle ultime dichiarazioni della principessa etiope classe 1994 nei suoi confronti. Selassié si è confidata con l'amica Sophie Codegoni, insinuando che Gaetani avesse finto di provare interesse per lei per arrivare alla finale del GF Vip 6.

"Hai offeso il mio carattere, proprio il mio essere, certo che sono distaccato, mi sembra normale. Se volevo fare la clip per arrivare in finale avrei fatto ben altro con te, invece sono stato molto corretto", ha spiegato l'enologo a Selassié durante un confronto.

A quel punto, la principessa etiope si è confrontata con Codegoni spiegando il suo malcontento riguardo al suo attuale rapporto con Barù.

Secondo la giovane ex tronista di Uomini e Donne, Barù avrebbe utilizzato una scusa per prendere le distanze da Selassié: quella di analizzare ogni suo atteggiamento facendola sentire sbagliata. Nel frattempo su Twitter, molti telespettatori appoggiano il pensiero di Codegoni: "Come mi sei scaduto, sembra che tu stia cercando il pelo nell'uovo per allontanarti definitivamente da lei con finto buonismo".