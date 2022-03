Katia Ricciarelli ancora assente in studio al Grande Fratello Vip. Anche nel corso dell'ultima puntata serale di giovedì 10 marzo, la cantante lirica non era presente nel parterre degli ultimi eliminati di questa sesta edizione del reality show Mediaset, che volge ormai verso la fine.

La cantante lirica, per la seconda volta consecutiva non è presente in studio tra i vipponi che sono stati fatti fuori dal gioco e, il padrone di casa Alfonso Signorini, per il momento ha taciuto su questa situazione, evitando di fare commenti.

Nel dettaglio, dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha preso parte ad una sola puntata serale del reality show in onda su Canale 5.

Successivamente, la cantante lirica non è più comparsa nel parterre dei concorrenti che sono stati eliminati dal gioco e, ovviamente, la sua assenza non è passata inosservata.

Anche durante l'ultima puntata trasmessa su Canale 5, in tanti si aspettavano di rivederla nel parterre degli eliminati così da poter riabbracciare la sua amica e "figlioccia" Soleil Sorge, la quale dopo l'eliminazione di lunedì 7 marzo, ha avuto modo di ritornare in studio per raccontare la sua esperienza nella casa di Cinecittà.

Alfonso Signorini tace sull'assenza di Katia in studio al GF Vip

Niente da fare: Katia non figurava tra i concorrenti che sono stati eliminati dalla casa e, anche il padrone di casa Alfonso Signorini, ha taciuto sulla questione.

Nel corso della lunga diretta del Grande Fratello Vip, nonostante il forte legame che si era venuto a creare tra Soleil e Katia Ricciarelli, non è stato fatto cenno alla cantante lirica.

Cosa starà succedendo? Nei giorni scorsi erano emerse delle indiscrezioni secondo cui, Katia si sarebbe rifiutata di prendere parte alle puntate serali del reality show Mediaset, per via della presenza di Clarissa, che sui social era stata molto dura nei suoi confronti, lasciandosi andare anche a delle offese che avevano ferito moltissimo la cantante.

La cantante lirica tornerà in studio per la finale del GF Vip 6?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, resta da capire anche se Katia Ricciarelli prenderà parte all'ultima puntata serale del GF Vip di questa settimana.

Lunedì 14 marzo, in prime time su Canale 5, andrà in onda la finalissima di questa sesta edizione del reality show durante la quale sarà proclamato il vincitore assoluto che si porterà a casa il premio di 100 mila euro.

Katia tornerà in studio almeno per l'ultima puntata e per salutare gli spettatori del GF Vip? Lo scopriremo il 14 marzo sera su Canale 5.