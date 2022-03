Cambio programmazione in casa Mediaset nel corso di questo 2022. Occhi puntati in primis sulla fascia del daytime, dove ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda di alcune soap che popolano quotidianamente la programmazione di Canale 5. È questo il caso della soap spagnola, Una vita, che tutti i giorni va in onda nello slot orario delle 14:10 ma che, entro questo 2022, chiuderà i battenti e saluterà per sempre il pubblico italiano.

Chiude per sempre Una Vita: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 interesserà in primis i fan della soap Una Vita.

La soap spagnola ambientata nel quartiere di Acacias, dopo svariati anni di messa in onda quotidiana su Canale 5, chiuderà per sempre i battenti. In patria, già da un po' di tempo, la soap è stata interrotta definitivamente: complici gli ascolti in calo registrati durante l'ultima stagione di messa in onda, si è scelto di interrompere questo prodotto e quindi di cancellarlo definitivamente dal palinsesto. La stessa sorte spetterà anche per la programmazione italiana di Una Vita. Al momento sta per partire l'ottava e ultima stagione della soap, che chiuderà i battenti in maniera definitiva nel corso del 2022.

Stop per Una Vita e Love is in the air nel daytime pomeridiano Mediaset

La messa in onda delle ultime puntate della soap iberica con protagonisti Genoveva e Felipe, potrebbe avvenire a cavallo tra l'estate e l'autunno di questo anno.

A quel punto, col finale di Una Vita, calerà per sempre il sipario su questa soap opera che, tutti i giorni, appassiona una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori, arrivando a conquistare anche picchi del 19-20% di share.

Inoltre, il cambio programmazione Mediaset del 2022 riguarderà anche l'appuntamento con Love is in the air, la soap turca seguita dal pubblico italiano, che chiuderà i battenti entro il prossimo mese di aprile.

Ritorna la soap Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset 2022

Ma per due soap che stanno per uscire di scena dalla programmazione di Canale 5, ce n'è un'altra che sta per tornare in onda. Trattasi di Brave and Beautiful, la soap turca che ha debuttato la scorsa estate nel daytime pomeridiano, ottenendo un'ottima media di oltre due milioni di spettatori fissi al giorno.

La soap con protagonista la coppia composta da Cesur e Suhan venne interrotta a settembre per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne ma, questa estate, saranno trasmesse le restanti puntate della prima e unica stagione. In questo modo, il pubblico italiano di Brave and Beautiful, potrà assistere al finale della soap.