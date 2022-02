Cambio programmazione per le reti Mediaset nel corso del 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime dove ben presto ci sarà un addio definitivo per due soap molto amate.

Trattasi di Love is in the air e di Una Vita, le serie che popolano il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset e che si avviano verso il gran finale di sempre. Tra i ritorni in scena di questo 2022, invece, da segnalare quello di Can Yaman che sarà di nuovo protagonista su Canale 5.

Chiude la soap Love is in the air: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 interesserà il settore soap opera che popolano il daytime della rete ammiraglia.

La prima a chiudere i battenti quest'anno sarà Love is in the air, la serie turca con protagonisti Eda e Serkan, la quale saluterà il pubblico con gli episodi conclusivi della seconda stagione.

La soap, che in queste settimane ha ottenuto una media di circa due milioni di spettatori al giorno e picchi del 18% di share, chiuderà i battenti il prossimo mese di aprile, con la messa in onda degli ultimi episodi di questa seconda stagione.

In Turchia, infatti, è stato scelto di non farla andare avanti a dismisura, bensì di far calare il sipario su questa soap al termine della seconda serie e di conseguenza, ben presto, anche in Italia assisteremo alla messa in onda degli episodi finali in prima visione assoluta.

Una Vita saluta per sempre il pubblico: la soap opera spagnola chiude i battenti

In attesa di scoprire cosa andrà in onda nella fascia oraria di Love is in the air, il cambio programmazione di questo 2022 riguarderà anche la fascia oraria post Tg5 delle 13.

L'appuntamento con Beautiful è confermato ancora nella sua consueta fascia oraria, mentre quello con la soap Una vita, si avvia verso il proprio finale di sempre.

Anche per la soap opera spagnola ambientata ad Acacias 38, si avvicina il fatidico momento della messa in onda degli ultimi episodi. In patria la soap opera con protagonisti Felipe e Genoveva ha già salutato il pubblico da circa un anno, mentre in Italia questo gran finale di sempre di Una Vita dovrebbe essere trasmesso a cavallo tra l'estate e l'autunno del 2022.

Il ritorno di Can Yaman nella programmazione Mediaset 2022

Tuttavia, ci sarà spazio anche per un ritorno molto importante e atteso in prime time che sicuramente non passerà inosservato.

Trattasi di Can Yaman, l'attore turco tornerà sul piccolo schermo e sulla rete ammiraglia della tv commerciale italiana, con una nuova fiction.

Si chiama Viola come il mare e, questa volta, Can Yaman vestirà i panni di un aitante giornalista che collaborerà al fianco di Francesca Chillemi. La serie è prevista tra marzo e aprile 2022 su Canale 5.