Cambio programmazione in casa Mediaset previsto nel 2022. Le anticipazioni rivelano che si arriverà al gran finale di sempre di Una Vita: la soap opera spagnola di Canale 5 chiuderà definitivamente i battenti e saluterà gli spettatori italiani.

Spazio al ritorno di un'altra soap che ha appassionato il pubblico nella passata stagione televisiva e che si appresta a rientrare nel daytime Mediaset: trattasi di Brave and Beautiful.

Chiude per sempre Una Vita: cambio programmazione Mediaset 2022

Le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset previsto per il 2022 interesseranno in primis l'appuntamento quotidiano con Una Vita che terminerà in via definitiva.

In Spagna la produzione ha deciso di non prolungare ulteriormente la soap dopo sei anni di attività durante i quali lo show ha ottenuto risultati di rilievo in termini di share non solo in patria ma anche negli altri Paesi in cui è stata trasmessa.

La telenovela iberica, che narra le vicende degli abitanti di Acacias 38, saluterà per sempre il pubblico italiano con la messa in onda dell'episodio numero 1483, l'ultimo della saga, atteso per la stagione televisiva 2022.

Il finale di Una Vita entro il 2022 su Canale 5

Le puntate conclusive di Una Vita sono previste tra la fine dell'estate e l'autunno di quest'anno. Gli appuntamenti che arriveranno su Canale 5 saranno pieni di colpi di scena, alcuni dei quali porteranno anche alla morte di alcuni volti noti come Genoveva, la quale uscirà di scena tragicamente.

In attesa del finale di stagione, le novità della programmazione di Una Vita rivelano che a partire dal mese di marzo la soap tornerà in onda anche di domenica pomeriggio con nuovi episodi che terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Il cambio programmazione del 2022 riguarderà anche un altro titolo molto amato dal pubblico di Canale 5.

Il ritorno di Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset 2022

Ci sarà nuovamente Brave and Beautiful, la soap con protagonisti Cesur e Suhan che ha debuttato lo scorso anno e interrotta a settembre per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne in Tv.

Gli ultimi 44 episodi della prima e unica stagione di Brave and Beautiful verranno recuperati entro il 2022.

In un primo momento si era parlato di un ritorno nella prossima stagione estiva ma, a quanto pare, la soap potrebbe tornare in anticipo.

Già da aprile le nuove puntate della soap turca potrebbero prendere il posto di Love is in the air che chiuderà per sempre i battenti con gli episodi conclusivi della seconda stagione.