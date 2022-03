Lunedì 21 e martedì 22 marzo nuove puntate inedite de Il Paradiso delle signore 6 in tv. Le anticipazioni sulla fortunata soap opera di Rai 1, rivelano che Marco e Stefania si ritroveranno ad una sorta di resa dei conti finale dopo la complicità ritrovata in questi giorni.

Intanto, la giovane venere si ritroverà a dover affrontare anche il difficile rapporto con Gloria, dopo aver scoperto che è lei la sua vera mamma. Spazio anche alle vicende di Vittorio e Dante, sempre più in guerra l'uno contro l'altro.

Anticipazioni Il Paradiso 6 del 21 marzo: Stefania allontana Marco

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 6 che sarà trasmessa lunedì 21 marzo, rivelano che dopo essersi presa cura di lei, Stefania ringrazierà moltissimo Marco per le sue attenzioni.

Al tempo stesso, però, la ragazza prenderà anche le distanze dal nipote della contessa Adelaide, chiedendogli di non occuparsi più di lei, bensì di pensare alla sua sorellastra, Gemma.

Stefania, in questo modo, prenderà le distanze da Marco e comincerà ad allontanarsi da lui, avendo capito che Gemma è realmente innamorata del ragazzo e dopo aver assistito a quel bacio che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

Intanto, tra Vittorio e Dante il clima continuerà a non essere ottimale. La situazione continua ad essere molto tesa e finirà per avere delle ripercussioni negative anche tra i lavoratori stessi del negozio.

Occhi puntati anche su Gloria: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 21 marzo, rivelano che la donna deciderà di affrontare la situazione con sua figlia Stefania, per chiarire la sua posizione e svelarle come stanno le cose.

Stefania chiude con sua mamma Gloria

Stefania, però, non avrà alcuna intenzione di perdonarla: la giovane venere sembra decisa a voler chiudere definitivamente con colei che ha scoperto essere la sua vera mamma.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda anche martedì 22 marzo su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Gemma proverà in tutti i modi a far riappacificare Stefania e Gloria ma, i vari risultati, avranno un esito disastroso.

La venere è convinta di voler estromettere sua mamma dalla sua vita e quindi chiudere per sempre.

Flora insofferente con Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 22 marzo

Intanto Flavia farà un'amara scoperta: la donna, infatti, viene a sapere che suo marito non ha ancora versato la somma di soldi pattuita con Dante Romagnoli, per entrare a far parte della cordata di imprenditori.

Ecco allora che la donna, per niente tranquilla, deciderà di capire come stanno le cose e raggiungerà suo marito a Napoli per poterlo affrontare di persona.

La trama de Il Paradiso delle signore di martedì 22 marzo, inoltre, rivela che Flora continuerà ad essere insofferente nei confronti di Umberto anche se, quest'ultimo, proprio non riuscirà a capire il perché di tale situazione.