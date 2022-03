Cambio programmazione in casa Mediaset per le prossime settimane. Le novità riguarderanno in primis la fascia della domenica pomeriggio, dove ci sarà l'uscita di scena di Amici 21.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi lascerà la collocazione del dì di festa per approdare al sabato, in prime time, con lo show serale.

Cambiamenti in arrivo anche per la fiction con protagonista Can Yaman: il debutto di "Viola come il mare" è slittato a data da destinarsi.

Chiude Amici 21 di domenica pomeriggio, spazio a Tatangelo: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio il cambio programmazione delle reti Mediaset, per le prossime settimane di questa stagione primaverile, riguarderà in primis la fascia della domenica pomeriggio del Biscione.

Dal 20 marzo, infatti, in daytime non ci sarà più spazio per il pomeridiano di Amici 21. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sarà sospeso dalla fascia del dì di festa della rete ammiraglia per approdare in prime time.

Da sabato 19 marzo si riaccenderanno i riflettori sul serale di questa ventunesima edizione del programma, che vedrà in giuria la riconferma di Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Chi ci sarà allora di domenica pomeriggio? Da domenica 20 marzo, al posto di Amici 21 arriverà Anna Tatangelo con la trasmissione Scene da un matrimonio, che sarà trasmessa alle ore 14:30 circa.

Anna Tatangelo al posto di Amici, slitta il debutto di Can Yaman su Canale 5

A seguire ci sarà una puntata inedita della soap opera spagnola Una Vita e alle 17 sarà la volta di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Occhi puntati anche su Can Yaman. L'attore turco tornerà in onda in prime time su Canale 5 con la nuova fiction "Viola come il mare", che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi.

Il debutto di questa nuova serie televisiva in sei puntate era previsto inizialmente al mercoledì sera, subito dopo la fine di "Più forti del destino", un'altra fiction che attualmente sta andando in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

Viola come il mare con Can Yaman lascia spazio a Ultima Fermata: cambio programmazione Mediaset

Alla fine non sarà così: la fiction con Can Yaman slitterà a data da destinarsi, dato che dal 23 marzo in prime time su Canale 5 ci sarà il debutto di "Ultima Fermata".

Trattasi di un nuovo people show curato dalla Fascino di Maria De Filippi, che vedrà alla conduzione Simona Ventura e che sarà trasmesso al mercoledì sera sulla rete ammiraglia del Biscione.

Di conseguenza Can Yaman e la sua nuova fiction non saranno presenti nel palinsesto del mercoledì sera e per il momento non si hanno ancora ulteriori dettagli su quella che sarà la programmazione di "Viola come il mare" nel prime time di Canale 5.