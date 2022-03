Cambio programmazione in casa Mediaset per il mese di aprile 2022. Le novità riguarderanno in primis il palinsesto della prima serata di Canale 5, dove ci saranno diversi ritorni molto attesi dal pubblico.

Uno di questi è quello di Can Yaman, l'attore turco ormai diventato un vero e proprio sex symbol nel nostro Paese, che sarà protagonista di Viola come il mare, la nuova fiction del prime time di Canale 5 destinata a conquistare il pubblico e gli spettatori.

Can Yaman ritorna con Viola come il mare: cambio programmazione Mediaset aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di aprile 2022, prevede che al termine della fiction Più forti del destino, articolata in quattro puntate, ci sarà spazio per la messa in onda di Viola come il mare, l'attesissima fiction con protagonista Can Yaman, nei panni del poliziotto Francesco.

La serie, divisa in sei prime serate, sarà trasmessa di mercoledì sera ed occuperà il palinsesto del prossimo mese.

Un nuovo prodotto molto atteso dagli spettatori, dato che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Can Yaman.

L'attore turco, protagonista di svariate serie tv di successo trasmesse sulle reti Mediaset nel corso di questi anni, si appresta così a conquistare il gradimento del pubblico anche con questa fiction girata completamente in italiano, che lo vedrà al fianco di Francesca Chillemi.

Paolo Bonolis torna con Avanti un altro in prima serata

In attesa di scoprire il verdetto auditel per Viola come il mare, il cambio programmazione del mese di aprile prevede anche il ritorno in prime time di un altro mattatore del piccolo schermo.

Trattasi di Paolo Bonolis che, al termine delle sei puntate de Lo Show dei record condotto da Gerry Scotti, riprenderà in mano le redini della domenica sera di Canale 5.

Il conduttore sarà al timone di un nuovo ciclo di appuntamenti speciali con Avanti un altro - Pure di sera, il game show del preserale Mediaset che sbarca anche nella prestigiosa fascia serale, dopo i buoni risultati d'ascolto registrati a gennaio, con una media di circa il 12% di share.

Doppia puntata per L'Isola dei famosi 2022: novità programmazione aprile 2022

Il mese di aprile, inoltre, sarà dominato anche dalla messa in onda de L'Isola dei famosi 2022. Il reality show della sopravvivenza, condotto da Ilary Blasi, andrà in onda per due volte a settimana.

Confermata la puntata del lunedì, alla quale si aggiungerà quella del giovedì sera, fino a quando non ci sarà spazio per una nuova edizione di Emigratis, lo show itinerante che vede protagonisti Pio e Amedeo.

Inoltre, aprile sarà anche il mese in cui entrerà nel vivo il serale di Amici 21, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda di sabato sera su Canale 5.