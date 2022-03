Gemma Galgani ha rotto il silenzio ed ha replicato alle ultime dichiarazioni del suo ex Giorgio Manetti sul suo conto. Sulle pagine di Uomini e donne Magazine, la 72enne pare avere il dente avvelenato contro Giorgio, accusato di averla spesso ridicolizzata nelle sue ultime interviste. Non solo, Gemma ha ribadito che il suo ex continua a voler passare da vittima riguardo alla fine della loro storia.

U&D, Gemma replica alle critiche di Giorgio: 'Continua a fare la vittima'

Gemma Galgani pare non aver gradito affatto le ultime critiche di Giorgio Manetti sul suo conto.

La dama torinese ha quindi voluto replicare attraverso le pagine di Uomini e donne Magazine a quanto detto dal suo ex storico, che l'aveva criticata anche per essere ricorsa al bisturi per modificare il suo aspetto. In sostanza, Giorgio l'aveva accusata di aver perso la naturalezza che l'aveva contraddistinta ai tempi della loro relazione. Ebbene, la dama torinese non se ne è stata certo in silenzio e ricordando proprio la loro love story ha tuonato: "Continua a fare la vittima sulla fine della nostra storia", aggiungendo che lui non l'ha mai neppure invitata a casa sua a Firenze.

Gemma al veleno contro l'ex Manetti: 'Mi ha ridicolizzata'

In pratica, Gemma ha voluto precisare che Giorgio non le ha mai proposto una convivenza, nonostante i due siano stati insieme diversi mesi.

Mai è stata a casa di Giorgio. Lui tra l'altro, sarebbe stato solo una volta da lei a Torino e in quell'unica occasione, a detta di Gemma, era pure scocciato. Con il senno di poi e vedendo tutto ciò che ha dichiarato il suo ex nel corso di questi anni, la dama torinese è convinta che Giorgio stia sfruttando le varie interviste per buttarle addosso del veleno e screditarla.

"Mi ha ridicolizzata ai tempi della nostra relazione e non ha mai smesso di farlo", ha tuonato la 72enne.

Tra Giorgio e Gemma continuano le scintille anche a distanza di anni

Galgani si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa facendo intendere che Manetti parlando male di lei e mettendola in cattiva luce, voglia accalappiarsi visibilità e consensi.

Tra i due come noto, non scorre certo buon sangue e, dopo il loro addio, non hanno più mantenuto nessun tipo di rapporto. Non mancano però di lanciarsi frecciate sui social o a mezzo stampa, come in questo caso. Insomma, sembra che ci sia qualcosa in sospeso tra loro. Chissà che un giorno non decidano di incontrarsi faccia a faccia per mettere un punto definitivo tra loro. Sempre nell'ultima intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, Gemma non ha preso di mira solo Giorgio Manetti, ma anche Nadia Marsala. È cosa nota che tra le due dame non è nato mai un feeling. Anche ora che Nadia è uscita dal programma di Maria De Filippi con Massimiliano, Galgani non dimentica quelli che ritiene gli sgarbi subiti dalla dama. In sostanza le ha dato della presuntuosa e ciò dopo che Marsala aveva dichiarato che Gemma non sarebbe stata la donna giusta per Max.