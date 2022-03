Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso delle prossime settimane. Le novità riguarderanno la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality condotto da Barbara d'Urso che ha debuttato questa settimana in tv.

Novità anche per quanto riguarda tutti i fan dell'attore turco Can Yaman, la cui nuova fiction risulta essere slittata a data da destinarsi.

La Pupa e il Secchione cambia giorno per la terza puntata: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione delle reti Mediaset previsto per le prossime settimane, riguarderà in primis la programmazione de La Pupa e il Secchione Show.

Stando a quanto apprende Blasting News la terza puntata di questa edizione non andrà in onda di martedì sera, così come è successo in precedenza.

Il reality show di Barbara d'Urso, eccezionalmente per la terza puntata, per evitare lo scontro diretto con la finale dei Playoff di qualificazione ai Mondiali 2022, che potrebbe vedere coinvolta anche la Nazionale italiana, cambierà giorno di programmazione.

Barbara d'Urso 'scappa dal calcio': quando va in onda La Pupa e il Secchione

Martedì 29 marzo, infatti, non ci sarà il terzo appuntamento in diretta con La Pupa e il Secchione Show, ma il reality show passerà al venerdì sera.

Di conseguenza, venerdì 1° aprile 2022 sarà recuperata la terza puntata di questa edizione che ha debuttato con ottimi ascolti in prime time, ottenendo una media di ascolti superiori ai 2 milioni di spettatori in prime time, con picchi che hanno raggiunto anche il 20% di share.

Dalla settimana successiva, però, il reality show di Italia 1 dovrebbe tornare ad andare in onda di martedì sera.

E poi ancora, il cambio programmazione delle reti Mediaset, avrà come protagonista anche il divo turco Can Yaman.

Slitta ancora Viola come il mare con Can Yaman: cambio programmazione Mediaset

I fan dell'attore, ormai da svariati mesi, attendono con trepidazione di vedere in onda la nuova attesissima fiction dal titolo "Viola come il mare", che lo vede recitare in coppia con Francesca Chillemi.

La nuova serie era stata annunciata in palinsesto al mercoledì sera, subito dopo il finale di Più forti del destino, ma alla fine non sarà così.

Da mercoledì 23 marzo, infatti, al posto di Viola come il mare con Can Yaman, ci sarà spazio per il debutto di "Ultima Fermata", il nuovo show prodotto da Fascino di Maria De Filippi, condotto da Simona Ventura.

Il programma, quindi, occuperà la fascia del prime time del mercoledì, facendo slittare ancora una volta la fiction con Can Yaman. Ma quando verrà trasmessa? I fan sperano di vederla in onda entro questa stagione televisiva ma c'è chi teme uno slittamento al prossimo autunno.