Doc 2 - Nelle tue mani ha salutato il pubblico con un'ultima puntata a dir poco densa di colpi di scena e sorprese. Andrea Fanti si è ritrovato ancora una volta al centro dell'attenzione, costretto a chiarire la sua posizione sulla morte del dottor Lorenzo Lazzarini.

Ma, nel finale della seconda stagione, c'è stato anche un altro addio che ha spiazzato i fan: quello della specializzanda Alba, morta nell'ultimo episodio di Doc 2. E, a tal proposito, Luca Argentero non ha nascosto il suo dispiacere per questa dipartita.

La morte di Alba nell'ultima puntata di Doc 2

Nel dettaglio, l'ultima puntata di Doc 2 - Nelle tue mani è stata a dir poco ricca di colpi di scena e sorprese.

Per Andrea Fanti è giunto il momento di far chiarezza sulla morte del dottor Lazzarini, dopo che si era assunto la piena responsabilità di quello che era successo, per difendere sua figlia Carolina.

Occhi puntati anche su Alba: la giovane specializzanda, in questo finale della seconda stagione, è andata incontro ad un tristissimo destino.

Dopo aver contratto un virus molto pericoloso, che ha tenuto in ostaggio l'intero reparto guidato da Andrea Fanti, la ragazza non è riuscita a sopravvivere.

Luca Argentero dispiaciuto dopo il finale di Doc 2 e la morte di Alba

Nel finale di Doc 2 - Nelle tue mani, Alba è morta e tale scena ha lasciato senza parole i moltissimi spettatori e fan della fiction.

Lo stesso Luca Argentero, dopo la messa in onda dell'ultima puntata di questa stagione, non ha nascosto il suo dispiacere per come sono andate le cose.

L'attore che veste i panni di Andrea Fanti, sui social ha condiviso la scena del decesso di Alba con la scritta: "Cane Blu Alba..." e un cuore azzurro.

L'espressione "cane blu" è quella che tutti i medici hanno utilizzato in questa seconda stagione della fiction, coniata post periodo pandemia, per dare forza a chi stava soffrendo.

Le prime anticipazioni su Doc 3 - Nelle tue mani: Andrea Fanti di nuovo primario

Insomma un finale di stagione decisamente ricco di colpi di scena quello di Doc 2 - Nelle tue mani, che ha così salutato il suo affezionato pubblico, composto da una media di oltre sei milioni e mezzo di telespettatori.

E, adesso, si pensa già alla terza stagione.

Le prime anticipazioni su Doc 3, infatti, rivelano che Andrea Fanti sarà ancora al centro dell'attenzione e tornerà ad indossare il camice di primario, dopo aver lottato con tutto se stesso.

Al momento, i nuovi episodi della terza serie sono in fase di scrittura. Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo 2023 ma, per vedere in onda la fiction con Luca Argentero in prima visione assoluta su Rai 1, forse bisognerà aspettare la stagione televisiva 2024.