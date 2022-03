Cambio programmazione in casa Rai per le prossime settimane della stagione primaverile 2022. Le novità riguarderanno in primis il genere fiction, dove a farne le spese sarà Lino Guanciale.

L'attore, infatti, sarebbe stato il protagonista di una nuova Serie TV dal titolo Sopravvissuti, ma la Rai ha scelto di cancellarla dalla programmazione. Slitta anche il ritorno di Imma Tataranni 2, la serie poliziesca con protagonista Vanessa Scalera che doveva tornare in onda questa primavera ma, alla fine, non sarà così.

Cancellata fiction con Lino Guanciale: cambio programmazione Rai primavera 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai dei prossimi mesi riguarderà in primis la nuova fiction con protagonista Lino Guanciale.

Terminato l'appuntamento con Noi, attualmente in onda la domenica sera in tv, Lino Guanciale avrebbe presidiato anche la serata del lunedì di Rai 1, con la nuova serie tv Sopravvissuti.

Alla fine, però, non sarà così, dato che in casa Rai si è scelto di cancellare questa nuova serie dalla programmazione primaverile 2022.

Per il momento, quindi, la nuova fiction con Lino Guanciale non sarà trasmessa tra aprile e maggio in tv, così come previsto inizialmente ma risulta slittata a data da destinarsi.

Lino Guanciale fuori dal palinsesto Rai, ritorna Don Matteo 13

L'ipotesi più plausibile è che la Rai possa puntare su questa nuova fiction nella stagione televisiva autunnale, in partenza come sempre, a partire dal prossimo settembre 2022.

Tra le fiction confermate in questa stagione primaverile, invece, spicca Don Matteo 13, la storica serie tv con protagonista Terence Hill.

L'appuntamento è in programma al giovedì sera, subito dopo il gran finale della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero.

In questo tredicesimo capitolo della fiction, Terence Hill non sarà il solo protagonista dato che dalla quarta puntata in poi, entrerà in azione anche il nuovo parroco, interpretato da Raoul Bova, new entry di questa stagione.

Slitta il ritorno di Imma Tataranni 2: cambio programmazione Rai

E poi ancora, cambio programmazione anche per quanto riguarda la messa in onda di Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore, la serie televisiva con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, che era stata divisa in due parti.

Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti in autunno, la serie sarebbe dovuta tornare in tv questa primavera, tra aprile e maggio.

Alla fine, però, non sarà così: il ritorno di Imma Tataranni 2 è slittato a data da destinarsi e al momento non si conosce ancora il periodo in cui sarà trasmessa. Non si esclude, quindi, che anche la serie con Vanessa Scalera possa slittare al prossimo autunno, come quella con Lino Guanciale.