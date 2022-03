Proseguono le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay on demand e in replica. Giovedì 17 marzo 2022 va in onda l'episodio 5904, che vedrà Nunzio in grande difficoltà. Problemi anche per Chiara che, ormai incapace di affrontare le giornate senza assumere sostanze, finirà con il mettere in discussione la sua posizione lavorativa e la sua storia d'amore. Lara e Roberto, che sanno benissimo quanto la giovane Petrone sia in un momento di fragilità, coglieranno l'occasione per renderla ancora più malleabile.

Attenzione anche a Raffaele, in preda ai sensi di colpa per la serata passata in compagnia di Elvira. La vicinanza tra i due rischia di trasformarsi in qualcosa di più e il matrimonio di Raff potrebbe essere in pericolo.

Un Posto al sole episodio 5904 giovedì 17 marzo 2022

Silvia ha dato una brutta notizia a Samuel, convinto di prendere il posto di Patrizio al Bar Vulcano. Il giovane dovrà invece confrontarsi con un'amara realtà e ne resterà molto deluso.

Dopo essersi licenziato dai cantieri di Ferri, Nunzio è rimasto senza lavoro e deve per forza darsi da fare per trovare occupazione. E così, trova lavoro proprio al Vulcano, con grande disappunto di Samuel.

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole di giovedì vedranno Chiara reagire con supponenza alla notizia dell'assunzione di Nunzio al Vulcano.

Il divario tra le loro classi sociali si fa sentire sempre di più, nonostante i due condividano un sentimento molto forte.

Chiara fa sentire Nunzio inadeguato, spoiler Upas

Nell'episodio di Un Posto al sole di giovedì 17 marzo che andrà in onda su Rai 3, Nunzio resterà spiazzato dalla reazione di Chiara alla notizia della sua assunzione al Vulcano: forse è un lavoro poco degno e umiliante per i suoi standard?

La reazione della fidanzata lascerà l'amaro in bocca al povero Nunzio, che si sta impegnando per trovare la sua strada.

Nel frattempo, Chiara si prepara all'ennesimo confronto con Lara e Roberto, che sono al corrente delle sue fragilità. La situazione rischia davvero di sfuggirle di mano, con tutte le conseguenze che ne deriveranno.

Tensione alle stelle anche tra Niko e Micaela. La giovane Cirillo vuole portare Jimmy a Berlino, ma non sta facendo molto per conquistare la fiducia dell'ex e della famiglia nella quale suo figlio ora vive sereno e felice.

La goccia che farà traboccare il vaso sarà l'ennesima iniziativa che Micaela prenderà per Jimmy senza prima consultare suo padre Niko e Susanna. Nikolin si sentirà surclassato e non prenderà affatto bene l'invadenza della sua ex. A nulla serviranno le mediazioni di Renato e Giulia.