Can Yaman ha pubblicato su Instagram un post con Francesca Chillemi, facendole una dedica. I fan si sono insospettiti per il gesto, avvenuto, tra l'altro, dopo le voci di Gossip secondo cui i due attori, colleghi sul set di Viola come il mare, avrebbero una storia clandestina.

La dedica su Instagram di Can Yaman per Francesca Chillemi

Can Yaman non è più attivo sui social come in passato, per questo motivo la pubblicazione di un nuovo post sul suo profilo ha suscitato l'attenzione dei fan. Tanto più perché le foto pubblicate ritraggono l'attore turco in compagnia della sua collega sul set di Viola come il mare, Francesca Chillemi.

Nei due scatti i due si trovano al mare e si sorridono abbracciati. Ciò che ha incuriosito maggiormente i fan è stata la dedica per l'attrice da parte di Yaman: "Viola come il mare, ma bella come il sole".

Il gossip sul presunto flirt tra Can Yaman e Chillemi lanciato da Chi

Il post, equivoco di per sé, non può che insospettire ulteriormente i fan dopo il rumor della rivista Chi sul presunto flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, pubblicò delle foto dei due attori mentre uscivano clandestinamente e ben nascosti da occhiali da sole e mascherina dal palazzo dove abita Francesca quando è a Roma. Questi scatti fecero ipotizzare che Yaman e Chillemi avessero passato la notte insieme, ma tutte le voci furono messe a tacere dal ritorno di Francesca con il compagno Stefano Rosso, dal quale ha avuto una figlia e che aveva sottolineato quanto la sua famiglia fosse amareggiata dalle voci del presunto flirt con l'attore turco.

Il silenzio dei due attori di Viola come il mare

Dopo lo scoop lanciato da Chi, i due attori hanno proseguito le riprese di Viola come il mare e non sono mai più stati paparazzati insieme. I due non hanno più pubblicato foto insieme sul set per pubblicizzare la nuova serie, come erano soliti fare prima degli scatti fuori dalla casa di Francesca.

Inoltre, non hanno né confermato né smentito i rumor, ma hanno scelto di restare in silenzio. Per questo motivo, il nuovo post di Yaman lascia a bocca aperta i fan.

La serie Viola come il mare avrebbe dovuto essere trasmessa a marzo, di venerdì, ma attualmente non compare nel palinsesto di Canale 5. Infatti, la programmazione attuale prevede al suo posto la messa in onda il mercoledì del nuovo programma di Maria De Filippi, condotto da Simona Ventura, Ultima fermata.

La Mediaset non sta trasmettendo neanche la promo della serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi e ciò fa ipotizzare che la messa in onda non avvenga prima del periodo tra aprile e maggio. Aspettiamo ulteriori comunicazioni riguardo la data ufficiale di inizio della serie tv.