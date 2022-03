L'amore tra Kerem Bursin e Hande Ercel sembrerebbe essere arrivato al capolinea. Dapprima è stata l'attrice di Love is in the air a smettere di seguire il collega e fidanzato e a cancellare tutte le foto insieme a lui, ma ora anche l'attore ha smesso di seguire lei. Sembrerebbe un allontanamento definitivo, soprattutto se si dà credito alle voci sul nuovo presunto flirt di Hande con un imprenditore turco.

Hande Ercel e Kerem Bursin smettono di seguirsi a vicenda su Instagram

Il primo gesto che ha fatto insospettire i fan è partito da Hande: è stata l'attrice turca che interpreta Eda in Love is in the air a smettere di seguire su Instagram il collega e fidanzato da aprile 2021.

Inoltre, Hande ha cancellato tutte le foto con lui dal suo profilo. In seguito Kerem si è limitato a cancellare la foto da lui pubblicata ad aprile 2021 per ufficializzare il loro fidanzamento e che li ritraeva in vacanza alle Maldive. Il 17 marzo, però, anche Kerem ha smesso di seguire la sua Hande, pur mantenendo su Instagram le loro foto insieme nel backstage di Love is in the air.

L'attuale situazione sentimentale di Kerem e Hande: lei starebbe con un altro

Kerem Bursin sembrerebbe attualmente single e a confermare ciò è stata la sua stessa manager, Gunfer Gunaydin: "Al momento non c'è nessuno nella vita di Kerem". Con questa frase, l'agente ha sia confermato la rottura con Hande che smentito il presunto nuovo flirt dell'attore con l'attrice Elif Gokalp.

Al contrario, Hande Ercel starebbe frequentando, secondo rumor non confermati dai diretti interessati, il famoso imprenditore turco Atasay Kamer, proprietario di una ditta di gioielli di cui la stessa attrice sarebbe testimonial. Dunque, i due si sarebbero incontrati per motivi lavorativi e, sempre secondo i Gossip, successivamente innamorati.

Proprio come accaduto tra Hande e Kerem: come raccontò lo stesso attore nell'intervista rilasciata a Verissimo a settembre 2021, infatti, tra lui e la collega non sarebbe scattato il classico colpo di fulmine, ma l'amore sarebbe sbocciato man mano che le riprese della serie tv continuavano.

I motivi della rottura tra Kerem e Hande

Pur non essendo stata confermata o smentita ufficialmente la crisi da parte dei diretti interessati, i movimenti sui social dei due appaiono inequivocabili. Ciò che sembra essere meno chiaro è la motivazione della fine della storia d'amore. Non si sa che il presunto avvicinamento di Hande all'imprenditore turco sia stata la causa scatenante o sia intervenuto in un secondo momento. Secondo altre ipotesi, a scatenare la crisi sarebbe stata la gelosia di Hande o addirittura una scelta imposta dai manager dei due attori.