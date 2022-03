Le trame della serie televisiva Il Paradiso delle Signore come sempre conquistano un vasto pubblico. Nell’episodio che occuperà la prima rete Rai il 16 marzo 2022, Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia) farà insospettire il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), mentre continuerà a supportare la collega di lavoro Stefania Colombo (Grace Ambrose) facendola nascondere nella foresteria di Villa Guarnieri.

Trama Il Paradiso delle signore, episodio del 16 marzo: Ezio, Veronica, Gemma e Gloria preoccupati per Stefania

Gli spoiler della 128esima puntata in programmazione su Rai 1 mercoledì 16 marzo a partire dalle ore 15:55 circa, raccontano che Ezio (Massimo Poggio), Gemma (Gaia Bavaro), Veronica (Valentina Bartolo) e Gloria (Lara Komar) continueranno a essere in pensiero per Stefania, pur avendo ricevuto un telegramma rassicurante da parte della stessa.

Intanto quest’ultima deciderà di continuare a nascondersi tra le mura di Villa Guarnieri. Ezio e Gloria nonostante siano sempre più turbati per la fuga della figlia, non avranno altra scelta oltre a quella di continuare a non far sapere a coloro che li circondano la ragione per cui il frutto del loro passato amore si stia assentando al grande magazzino milanese.

Intanto Vittorio (Alessandro Tersigni) farà un annuncio alle commesse del paradiso, visto che avranno il compito di prepararsi per sfilare al circolo sfoggiando degli abiti creati dalla stilista Flora (Lucrezia Massari): le veneri del negozio più lussuoso del capoluogo lombardo dovranno mostrare la nuova collezione affiancate da delle modelle professioniste.

Ludovica colpita dal fascino di Ferdinando, Umberto scopre che Stefania si nasconde nella foresteria di Villa Guarnieri

Nel contempo Ludovica (Giulia Arena) sarà colpita dal fascino di Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco), dato che non rimarrà di certo indifferente a ciò che le racconterà: l’imprenditore approfitterà dell’occasione per riuscire nella sua difficile impresa, cioè quella di conquistare la giovane Brancia di Montalto nonostante sia già impegnata dal punto di vista sentimentale.

Successivamente Flavia (Magdalena Grochowska) non mollerà la presa, dato che continuerà a fare il possibile per far giungere al termine la storia d’amore tra Marcello (Pietro Masotti) e sua figlia Ludovica.

Infine lo strano comportamento di Marco non passerà di certo inosservato al commendatore Umberto: quest’ultimo, dopo aver tenuto sotto controllo il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), scoprirà che Stefania da qualche giorno e a sua insaputa si sta rifugiando nella foresteria della sua dimora.