Can Yaman viene 'rimproverato' e sgridato sul set di Viola come il mare, la nuova fiction che lo vedrà protagonista assoluto con Francesca Chillemi, su Canale 5.

In queste ultime ore, sul web e sui social, circola un video realizzato sul set della serie televisiva prodotta da Lux Vide, dove l'attore turco che ha stregato i fan italiani, viene redarguito per avere "rubato dei calzini".

Viola come il mare, Can Yaman viene 'rimproverato' sul set: ecco perché

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi sono protagonisti di Viola come il mare, una nuova fiction destinata alla prima serata di Canale 5, di cui in queste settimane si stanno ultimando le riprese delle sei puntate.

Ebbene, sul set della serie c'è stato anche un momento in cui l'attore turco si è beccato un "sonoro rimprovero" da parte della costumista della fiction e della sua collega a partener artistica, Francesca Chillemi.

Il motivo? A quanto pare Can avrebbe "rubato" dei calzini dal set, al punto da mettere in difficoltà la costumista, che lo ha bacchettato ironicamente.

'Ti sei rubato i calzini', la costumista e Francesca Chillemi sgridano Can Yaman sul set (Video)

"Ti sei rubato i calzini. Adesso io sforo il budget per i tuoi calzini. Non lo fare più", sbotta la costumista mentre rimprovera Can che appare "desolato" da quanto è accaduto.

"Cioè rubi i calzini? Te li puoi anche comprare i calzini, comunque", ribatte in sottofondo Francesca Chillemi mentre riprende la scena con il cellulare, divertita da questa situazione e dal rimprovero che si è beccato sul set di Viola come il mare, il suo collega Can Yaman.

Intanto cresce l'attesa da parre dei fan per la messa in onda della prima stagione di Viola come il mare nel prime time di Canale 5.

Slitta ancora il debutto di Viola come il mare con Can Yaman su Canale 5

In un primo momento il debutto della serie era stato fissato per la serata di mercoledì 23 marzo ma, alla fine, si è optato per un cambio programmazione.

Da questo mercoledì, in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione, debutterà il nuovo people show dal titolo "Ultima Fermata", prodotto da Fascino di Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura.

Niente da fare, quindi, per la fiction Viola come il mare che risulta ancora una volta slittata a data da destinarsi. E, a questo punto, non si esclude che se non debutterà ad aprile, la fiction possa slittare alla prossima stagione televisiva 2022/2023, in partenza come sempre da settembre.

Intanto, nelle prossime settimane, Can Yaman dovrebbe cominciare le riprese del remake di Sandokan, l'attesissima serie tv kolossal destinata alla prima serata di Rai 1, che lo terrà impegnato per diversi mesi.