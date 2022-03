Proseguono i consueti appuntamenti con la soap tutta all'italiana, Il Paradiso delle Signore. Attualmente è arrivata a ben 134 episodi. Durante la prossima puntata, in onda il 24 marzo su Rai 1 a partire dalle 15:55, non mancano di certo i colpi di scena che tanto contraddistinguono questa serie. In particolare, i riflettori tornano ad essere puntati su un personaggio che sta vivendo un periodo molto difficile: Stefania Colombo. Dopo aver scoperto chi è la sua vera madre, ha iniziato a chiudersi in se stessa, alzando un muro con le persone delle quali credeva di potersi fidare.

Adesso, sembra che l'unico in cui ripone tutta la sua fiducia è soltanto Marco, il quale è l'unico tra i suoi amici ad essere a conoscenza di tutta la vicenda.

Il Paradiso delle Signore puntata del 24 marzo

Nel corso del prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, la giovane Colombo continua a vivere lontano dalla sua famiglia. Non ha alcuna intenzione di tornare a casa perché si sente tradita da parte della sua famiglia. Pertanto, la sua sorellastra e sua madre cercano di far sì che si riconcili almeno con suo padre. Siccome non vuole proprio saperne di ascoltare le ragioni di Gloria, almeno potrebbe riallacciare i rapporti con lui. Così, per la prima volta dopo quel brutto giorno in cui ha scoperto la verità, Ezio riesce a parlare con sua figlia e cerca di spiegarle meglio quanto accaduto.

Ovviamente, la giovane Venere corre subito a confidarsi con Marco, il quale, comprendendo la situazione le offre tutto il suo sostegno emotivo.

Flora si sfoga dopo quanto accaduto in precedenza

Nel contempo, anche altri personaggi de Il Paradiso delle Signore si trovano costretti a fare i conti con delle difficoltà personali.

In modo particolare, Flora dopo che è riuscita a raccogliere tutto il suo coraggio per confessare tutto il suo amore a Umberto, sente di avere il bisogno di un sostegno. Decide, quindi, che è arrivato il momento di sfogarsi con un'amica e di raccontarle quanto accaduto. Sceglie Ludovica per confidarle i sentimenti - troppo a lungo repressi - per il Commendatore.

Nel frattempo, nonostante le raccomandazioni del direttore, Beatrice comincia a capire che in realtà si sta lasciando ammaliare dal nuovo socio del Paradiso, Dante. Purtroppo, però, sente di provare dei sentimenti molto contrastanti per lui, poiché in cuor suo non sa se fidarsi del tutto.

Infine, anche Ludovica decide di fare un passo importantissimo. Infatti, si mostra in pubblico con il suo amato fidanzato, sfidando i benpensanti e maldicenti. Non le importa nulla, neanche della sua carica di vicepresidentessa del Circolo, perché i suoi sentimenti superano di gran lunga ogni cosa. Pertanto, non si sente affatto in imbarazzo nel dimostrare pubblicamente quanto ama Marcello.