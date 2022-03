Can Yaman si prepara a tornare sul piccolo schermo come protagonista di Viola come il mare, la nuova fiction del prime time di Canale 5 che sarà in onda questa primavera in prima visione assoluta.

In una recente intervista, l'attore turco ha svelato dei retroscena legati a questo nuovo personaggio che interpreterà nell'attesissima serie tv Mediaset, ammettendo che proprio come lui, è un uomo non indifferente al fascino delle donne.

Retroscena su Viola come il mare: parla Can Yaman

Nel dettaglio, Can Yaman dopo aver stregato e conquistato il pubblico italiano con le diverse soap opera turche che sono andate in onda su Canale 5, si prepara a debuttare nella prima fiction italiana che lo vedrà protagonista assoluto.

Trattasi di Viola come il mare, una serie prodotta da Lux Vide, articolata in sei prime serate previste tra marzo e aprile in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione.

"La storia direi che è una commedia sentimentale, con tante sorprese", ha svelato l'attore turco in una recente intervista, fornendo anche dei retroscena su Francesco, il personaggio che interpreterà in questa fiction.

'Francesco agisce d'istinto', rivela l'attore turco Can Yaman

"Anche se è la prima volta che interpreto un poliziotto e recito in italiano, ho subito sentito questo personaggio dentro di me", ha rivelato il protagonista di Viola come il mare.

"Francesco agisce d'istinto e non è indifferente al fascino femminile, proprio come me", ha aggiunto ancora Can Yaman fornendo così qualche dettaglio in più su questo poliziotto che, sicuramente, farà breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5.

Intanto, in attesa di vedere in onda questa nuova fiction che vedrà protagonista Can Yaman sul piccolo schermo, continuano ad impazzare gossip e rumors sulla sua vita privata.

I gossip sul presunto flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi sul set della fiction di Canale 5

Dopo la fine della chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta, che ha tenuto banco per tutta la stagione estiva sulle varie riviste di gossip, ecco che si è parlato di un presunto flirt proprio con la protagonista femminile di Viola come il mare.

Can e Francesca Chillemi, infatti, sono stati paparazzati in diverse occasioni insieme e, addirittura, sono stati beccati mentre uscivano dallo stesso palazzo, probabilmente dopo aver trascorso una notte insieme.

Gli scatti "rubati" dai paparazzi non passarono inosservati anche se, i due diretti interessati, non hanno mai proferito parola su quello che sarebbe accaduto, preferendo restare concentrati sulle riprese di Viola come il mare, che sembra avere tutte le carte in tavola per ottenere un boom di ascolti nel prime time di Canale 5.