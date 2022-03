Che Dio ci aiuti 7 è stata confermata dalla Rai. La celebre fiction che narra le divertenti vicende di suor Angela e suor Costanza tornerà nella prossima stagione televisiva, ma potrebbero esserci delle clamorose novità e dei colpi di scena del tutto inaspettati.

I primi retroscena sul cast della settima stagione, infatti, rivelano che entrambe le due protagoniste di questa serie potrebbero uscire di scena e quindi abbandonare definitivamente la celebre fiction, campione di ascolti del prime time di Rai 1.

I primi retroscena su Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio la Rai ha confermato Che Dio ci aiuti 7, ma per quanto riguarda il cast ufficiale di queste nuove puntate potrebbero esserci delle clamorose e inaspettate sorprese.

Gli ultimi retroscena, infatti, rivelano che sarebbe in bilico la presenza di suor Angela, interpretata dall'attrice Elena Sofia Ricci, considerata un po' il "perno" di questa fiction.

L'attrice, nelle scorse settimane, ha rilasciato una serie di interviste sibilline in cui svelava di essere intenzionata a cambiare un po' aria dopo anni e anni di questa fiction.

Suor Angela verso l'addio al cast di Che Dio ci aiuti 7

Elena Sofia Ricci, quindi, potrebbe uscire di scena dal cast della settima stagione: una situazione che sarebbe analoga a quella vissuta in Don Matteo 13, la fiction che narra le vicende del prete-detective più famoso del piccolo schermo con protagonista Terence Hill.

L'attore infatti, alla soglia della tredicesima stagione, ha scelto di abbandonare il cast della serie, passando il testimone nelle mani di Raoul Bova, che vestirà i panni di Don Massimo.

In Che Dio ci aiuti 7, invece, al posto di suor Angela subentrerebbe Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, che proprio nell'ultima stagione della fiction aveva preso i voti per diventare suora.

Quello di suor Angela, però, potrebbe non essere l'unico addio alla fiction di Rai 1.

Anche suor Costanza potrebbe uscire di scena dal cast di Che Dio ci aiuti 7

In queste ore, infatti, a svelare ulteriori retroscena sul cast della settima stagione ci ha pensato anche l'attrice Valeria Fabrizi, che veste i panni di suor Costanza.

In una intervista ha ammesso che con la possibile uscita di scena di suor Angela, anche Suor Costanza potrebbe dire addio per sempre a questa fiction.

"Sembra che Elena Sofia Ricci lascerà e a quel punto rischierò anche io di non esserci" ha svelato l'attrice di suor Costanza, mettendo così in dubbio anche la sua presenza in questa settima stagione.

Can Yaman entrerà nel cast della settima stagione?

Resta da capire se ci sarà anche spazio per l'entrata in scena di Can Yaman. L'attore turco nella passata stagione ha partecipato come guest star dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti, riscuotendo subito un grande successo.

La sua presenza in questa settima stagione era stata ipotizzata dagli sceneggiatori della fiction, che in alcune interviste non avevano escluso il fatto che Yaman potesse entrare a far parte del cast di questa serie televisiva, con un ruolo di spicco.

Can Yaman e Francesca Chillemi, dopo essersi cimentati nelle riprese di Viola come il mare in onda su Canale 5, si ritroveranno a lavorare "fianco a fianco" anche in questa fiction destinata alla tv di Stato? I fan sperano di sì.