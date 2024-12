Le prossime puntate di Tradimento saranno incentrate sull'arresto di Oylum. Per la ragazza ci sarà la custodia cautelare, durante un processo in cui non avrà nemmeno la difesa del padre Tarik, impegnato in altre "faccende", tra cui la riconciliazione con Yeşim. Ad ogni modo, ci penseranno Güzide e Tolga a cercare la verità per scagionare Oylum e proprio il ragazzo avrà una bella notizia: ha trovato due video della sera dell'incidente in cui è rimasta coinvolta la ragazza, quelli che sono stati cancellati dalla famiglia di Tim.

Il dramma di Oylum: l'arresto e il processo senza la difesa di Tarik

Tutti saranno disperati per l'arresto di Oylum. La ragazza dovrà rimanere in carcere in attesa del processo, per la vicenda in cui viene accusata di aver investito un ciclista mentre era alla guida di una moto. Tutti sanno che alla guida di quel mezzo c'era Tim, ma non si troveranno le prove necessarie per confermarlo.

Il giudice approverà la custodia cautelare della ragazza probabilmente per impedirle di inquinare eventuali prove, ma la giovane andrà incontro ad un problema ben più grave: si presenterà in tribunale senza un avvocato.

La notte turbolenta di Tarik, dal litigio con Ozan alla riconciliazione con Yeşim

A prendere le sue difese è Tarik, suo padre, ma nella notte in cui Oylum verrà arrestata, all'uomo accadranno un sacco di cose.

Avrà un brutto litigio con Ozan, riguardante la "scappatella" del padre con Yeşim. Scontro in cui il ragazzo, dal nervoso, gli romperà il telefono cellulare.

Sarà sera tardi e Tarik non avrà l'opportunità di acquistare un altro smartphone, inoltre quella sera avrà un altro problema da risolvere: riacquistare la fiducia di Yeşim.

Grazie alla collaborazione del capo condominio, riuscirà ad intrufolarsi a casa della donna e proverà a convincerla a tornare insieme a lui. Lei cederà alla tentazione, e Tarik e Yeşim finiranno a letto insieme.

Güzide e Tolga alla ricerca della verità per salvare Oylum

Mentre Tarik cercherà di risolvere i suoi problemi, Güzide tenterà di trovare una soluzione per quelli di sua figlia.

La ragazza è finita in carcere anche perché i filmati delle telecamere di videosorveglianza, presenti nella strada che hanno percorso Tim e Oylum in moto, sono stati cancellati. È stata la famiglia di Tim a farlo, ma Tolga rassicurerà Güzide di una cosa: ciò che è presente online non può sparire definitivamente, quindi si prenderà l'incarico di fare le dovute ricerche.

Dopo una faticosa giornata in tribunale, Güzide riceverà una telefonata da Tolga, che sembrerà darle una piccola speranza. "Ho trovato due video delle telecamere di sorveglianza presenti nella strada che hanno percorso Tim e Oylum", dirà Tolga a Güzide, "si vedono i due in moto, ma sono vestiti quasi uguali e inoltre indossano il casco dello stesso colore, quindi non sono distinguibili". Güzide crederà che questa prova possa non esserle utile, ma Tolga la rassicurerà: "Non scoraggiarti, siamo sulla strada giusta, cercherò altri video".