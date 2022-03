Relax e divertimento per Diletta Leotta: la giornalista sportiva è volata in vacanza come testimoniano gli scatti suo suo profilo Instagram, più precisamente nelle sue Storie. Dopo essersi mostrata in una tutina rossa mentre fa yoga, il 25 marzo la trentenne siciliana ha informato i suoi follower di essere in partenza. La destinazione è stata presto svelata: Dubai è la meta scelta da Diletta che si è contornata dei suoi affetti più cari, le amiche di sempre. Con la trentenne siciliana nessun uomo: Diletta, dopo la frequentazione mai ufficializzata dalla diretta interessata con Giacomo Cavalli, è al momento single.

Pausa dalla routine per Diletta con Lorenza e Rossella

Dubai è la meta elegante e lussuosa scelta da Diletta per concedersi una pausa dagli impegni lavorativi: la giornalista approfittando dello stop della serie A per via degli impegni della Nazionale, è volata via dall'Italia. Attraverso scatto e videoclip, Diletta ha condiviso la bella avventura con i suoi follower che ne seguono ogni movimento passo passo. E ai più attenti non è sfuggito che in compagnia di Leotta non c'è una figura maschile.

La schermitrice italiana medaglia d’argento a Rio de Janeiro 2016 Rossella Fiamingo e la giornalista Lorenza Di Prima sono le compagne di viaggio di viaggio di Leotta. Le tre sono amiche da tempo e non mancano mai di condividere del tempo insieme, e nell'ultimo periodo Diletta passa sempre più tempo con loro.

Sarà che, esclusi gli impegni lavorativi, la siciliana avrà più tempo da dedicare ai suoi affetti visto che secondo il Gossip nostrano, la giornalista è single.

La giornalista di nuovo single

Dopo la fine della sua relazione con Can Yaman, scoppiata come una bolla di sapone dopo che per mesi aveva tenuto banco tanto da parlare di matrimonio imminente, Diletta era stata pizzicata dai paparazzi in compagnia dell'affascinante modello Giacomo Cavalli.

I due avevano anche passato il capodanno insieme a St. Moritz, come mostravano alcuni scatti del magazine Chi ma entrambi avevano preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro frequentazione.

Successivamente, è apparso evidente che gli incontri tra i due si erano ridotti fino ad annullarsi. Così Diletta ha preferito prendersi un momento 'per sole donne': Leotta adesso appare sorridente, rilassata e soprattutto in splendida forma.

Chiaramente staccare dalla routine e dal lavoro ha fatto bene alla giornalista sportiva. Il look scelto per il suo primo giorno a Dubai mette in evidenza le curve mozzafiato, e di certo gli scatti successivi non deluderanno i follower che attendono di conoscere ulteriori dettagli sulla vacanza.