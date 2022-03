Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata n° 145 della sesta stagione raccontano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) non riuscirà a togliersi dalla testa Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia). Flavia Brancia Di Montalto, col supporto di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), dirà alla figlia Ludovica (Giulia Arena) di avere una malattia. La piccola Serena (Giulia Patrignani), infine, preferirà trascurare parte del suo tempo con Vittorio Conti per stare assieme alla madre Beatrice (Caterina Bertone) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello).

Infine, Marco deciderà di porre fine alla storia con Gemma Zanatta (Gaia Bavaro).

Stefania continuerà a pensare a Marco

Le trame della soap opera italiana creata da Giannandrea Pecorelli per l'episodio che andrà in onda venerdì 8 aprile rivelano che Stefania non riuscirà a togliersi Marco dalla testa, specialmente dopo il bacio che c'è stato tra i due.

Il rampollo di casa Di Sant'Erasmo, però, non saprà come comportarsi in merito all'invito avanzato dalla zia Adelaide alla famiglia Colombo per il fidanzamento ufficiale che dovrebbe avere con Gemma.

La contessa, difatti, non ha avvertito per tempo il nipote della sua iniziativa.

Flavia ingannerà la figlia Ludovica dicendole di essere malata

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata che sarà trasmessa l'8 aprile riportano che Flavia, più che mai intenzionata a far naufragare la storia sentimentale tra Ludovica e Marcello, sarà spalleggiata da Fiorenza per ingannare la figlia.

La signora Brancia, difatti, mentirà a Ludovica dicendole di aver contratto una malattia.

Serena sacrificherà il suo tempo con Vittorio per stare con la madre e Dante

Il rapporto tra Vittorio e la nipote Serena è splendido ma la bambina, nel corso dell'episodio della soap opera di venerdì 8 aprile, sacrificherà il suo tempo con lo zio per stare assieme alla madre e a Dante.

La reazione di Conti a riguardo sarà forte.

Marco tronca il legame amoroso con Gemma creando un certo imbarazzo tra le due famiglie

Quando la cena a Villa Guarnieri sarà in procinto di iniziare, Marco spiazzerà tutti prendendo una decisione inaspettata. Il giovane Di Sant'Erasmo, difatti, deciderà di porre fine alla storia sentimentale con Gemma poco prima del fidanzamento ufficiale.

Facile intuire come un colpo di scena simile creerà enorme imbarazzo tra le due famiglie. Marco e Stefania decideranno di mettersi insieme?