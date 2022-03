Davide Silvestri, secondo classificato della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha detto la sua su Alex Belli. I due per diverso tempo sono stati vicini nella Casa di Cinecittà ma, con il tempo, il loro legame si è spezzato, tanto che oggi Davide ritiene di aver perso un amico. Quando è iniziato il triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil, la situazione è diventata snervante e insopporatabile, dichiara oggi Silvestri.

Davide commenta la situazione con Alex al Gf Vip: 'Insopportabile e snervante'

Ospite di Casa Chi, il secondo classificato del Gf Vip 6 si è lasciato andare ad alcune riflessioni su Alex Belli. Nel dettaglio, Davide Silvestri si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa riguardo al suo ex compagno di avventura. Nello specifico, Davide ha ammesso che a un certo punto non ne poteva più del teatrino messo in piedi da Alex con Delia e Soleil. "Ho pensato che fosse insopportabile" ha dichiarato Silvestri, che ha poi aggiunto come quella situazione lo stava snervando. Per questo, era stato pure contento quando Alex era uscito. I due avevano stretto un bel rapporto di amicizia nel corso delle prime settimane, ma tutto è stato rovinato, a detta di Davide, dal teatrino che Belli ha voluto mettere in piedi con Soleil e Delia.

Davide Silvestri e Alex Belli: fine di un'amicizia

In sostanza, a un certo punto Davide, così come altri concorrenti del Gf Vip, ha mostrato una certa insofferenza verso Alex Belli. La sua uscita dal reality ha quindi fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti. Silvestri ricorda ancora oggi come avesse pure cercato di mettere in guardia Alex, dicendogli che ciò che stava facendo, in sostanza, gli si sarebbe ritorto contro.

Insomma, Davide voleva consigliare Belli come un buon amico dovrebbe fare. Peccato che Alex sia andato dritto per la sua strada, senza ascoltarlo. Ed ecco che la loro amicizia a un certo punto è venuta meno. I due non hanno avuto un confronto dentro la Casa, ma Davide si è allontanato dall'attore parmense in silenzio.

Davide deluso da Alex Belli: 'Ho perso un amico'

Davide non ne voleva proprio sapere di entrare nel teatrino di Alex e per questo ha preso le distanze da lui. Non si è esposto in prima persona, perché se lo avesse fatto, avrebbe dato addosso all'amico. La posizione di Silvestri sembra chiara. Voleva starne fuori da quella vicenda e così ha fatto. Ora, ripensando a quello che è stato, Davide ammette: "Ho perso un amico". Ma di certo non per colpa sua. É stato Alex a voler continuare a essere schiavo del suo personaggio, perdendo di vista tutto quello che gli stava intorno, compresa l'amicizia con Davide. "Secondo me è stato un peccato anche per lui" ammette oggi Davide, deluso evidentemente dalle scelte di Alex all'interno del Grande fratello Vip.