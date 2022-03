Si sono concluse le riprese di 'Viola come il mare', la nuova fiction targata Lux Vide che vedrà protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. L'attore turco e l'ex Miss Italia hanno condiviso il set per molti mesi e hanno trovato una grande sintonia, tale che per qualche tempo si è anche vociferato che tra i due la complicità fosse andata oltre, sfociando in un flirt. I due però hanno continuato per la loro strada senza alimentare il Gossip ma dedicandosi solo ai loro personaggi. In attesa di poterli vedere a lavoro, la serie dovrebbe andare in onda in tempi molto brevi, i fan di Can e Francesca possono godere della loro bellezza grazie ad uno scatto postato proprio da Yaman che ha voluto lodare la sua collega: la dedica sembra un modo per smentire ogni pettegolezzo, visto che i due non hanno bisogno di nascondere l'affetto che li lega senza ledere la vita privata di Chillemi.

L'attore e l'ex Miss Italia in sintonia sul set

'Viola come il mare, ma bella come il sole', ha scritto Can a corredo di uno scatto in cui compare accanto a Francesca. Entrambi bellissimi e sorridenti probabilmente nella foto si trovano sul set a Palermo, dove sono state girate la maggior parte delle scene di 'Viola come il mare', poiché si intravede alle loro spalle la spiaggia ed il mare. La dedica risuona come un attestato di stima da parte di Yaman verso la Chillemi, ad esperienza conclusa.

Fin da subito, tra i due attori si è instaurata una bella sintonia lavorativa. E nonostante i dubbi circa la natura del loro rapporto, entrambi in maniera davvero professionale hanno portato avanti il lavoro senza permettere che il gossip intaccasse in nessuna maniera lo svolgimento delle riprese che li hanno portati spesso in Sicilia.

Infatti, proprio l'isola è teatro del romanzo da cui è tratta la fiction, Conosci l'estate? di Simona Tanzini.

La trama di 'Viola come il mare'

In 'Viola come il mare' la stella di DayDreamer sarà nei panni del detective Francesco Damir mentre Francesca Chillemi vestirà i panni della giornalista Viola Vitale. Dopo aver lasciato Parigi, dove risedeva, Viola si trasferirà a Palermo spinta dalla voglia di conoscere il padre naturale con cui fino ad allora non avrà avuto rapporti.

I due protagonisti si incontreranno per lavoro ma la passione scoppierà tra di loro, portandoli ad avere una relazione.

Non dovrebbe mancare molto per poter vedere Can e Francesca all'opera, ma a giudicare dai video 'rubati' dai fan durante le riprese che li vedono intenti a scambiarsi baci appassionati, di certo la storia appassionerà non poco il pubblico. D'altra parte entrambi possono contare su un folto gruppo di fan che tifa per loro.