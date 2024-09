Le anticipazioni riguardanti il finale della 19esima stagione di Tempesta d'amore, attualmente in onda su Rete 4, rivelano che ci sarà il lieto fine per Eleni e Leander, visto che si sposeranno coronando il loro sogno d'amore circondati dall'affetto di amici e parenti. I due novelli sposi si trasferiranno poi a vivere in Tanzania e questo segnerà il loro addio alla soap Tv tedesca.

Lieto fine per Eleni e Leander: i due decidono di sposarsi

Al centro delle vicende di Tempesta d'amore ci sono Eleni Schwarzbach e il giovane medico Leander Saalfeld. La loro storia d'amore sta appassionando il pubblico e, attraverso le anticipazioni provenienti dalla Germania, sappiamo che i due riusciranno a coronare il loro sogno d'amore proprio sul finire di questa 19esima stagione.

Prima di arrivare al lieto fine, però, i due dovranno superare molte difficoltà. In primis, ci sarà l'ostilità di Alexandra, la madre di Eleni, che accuserà Leander di essere il responsabile della morte della figlia minore Vroni. Ci sarà poi anche l'intromissione di un terzo incomodo. Si tratta di Julian, che si innamorerà perdutamente di Eleni, arrivando quasi a sposarla. Alla fine, però, Eleni e Leander riusciranno a ritrovarsi e, senza perdere ulteriore tempo, decideranno di sposarsi.

Eleni e Leander si trasferiscono in Tanzania dopo le nozze

Il tutto accadrà nella puntata numero 4147 di Tempesta d'amore, dove i telespettatori vedranno un momento di grande festa al Fürstenhof. Tutti si daranno da fare per regalare a Eleni e Leander una giornata indimenticabile, anche se non mancherà qualche intoppo.

Allo sposo, infatti, poco prima della cerimonia, si guasterà la macchina e rischierà di non arrivare in tempo. Fortunatamente tutto si risolverà per il meglio e le nozze tra i due giovani verranno celebrate. Per l'occasione, faranno ritorno in Germania anche Max e la compagna Imani. Le anticipazioni rivelano inoltre che, dopo il matrimonio, i novelli sposi decideranno di trasferirsi vivere in Tanzania, dove Leander avrà accettato un importante offerta di lavoro.

La puntata numero 4151 segnerà quindi l'uscita di scena di Leander e Eleni.

Continua il successo di Tempesta d'amore

Giunta sugli schermi italiani nel 2006, Tempesta d'amore continua ad appassionare il pubblico dopo tanti anni. Lo testimoniano i dati di ascolto che fanno di questa soap Tv come uno dei programmi più visti di Rete 4, con una media del 5-6% di share. Nel corso degli anni la serie ha vinto numerosi premi, come quello per la miglior serie straniera agli European Soap Award Nel 2013.