Le anticipazioni della soap Tv Endless Love relative alla puntata in onda martedì 17 settembre 2024 rivelano che Kemal riuscirà a recuperare gli audio delle ultime telefonate di Ozan e li sentirà insieme a Nihan. Quest'ultima scoprirà così che il fratello le aveva lasciato diversi messaggi vocali che purtroppo lei non aveva ascoltato. Intanto Asu accetterà di incontrare il padre Galip.

Nihan e Kemal ascoltano insieme le telefonate di Ozan

La trama del 17 settembre riprenderà dal momento in cui Kemal avrà chiesto a Zahir di recuperare gli audio delle ultime telefonate fatte da Ozan prima di morire.

Soydere vorrà scoprire cosa è accaduto al fratello di Nihan, visto che sarà convinto che non si sia suicidato. Soydere alla fine riuscirà ad entrare in possesso delle registrazioni e quando Nihan verrà a saperlo, vorrà ascoltarle insieme a lui. Per questo, organizzerà delle fughe notturne per raggiungere la casa di Kemal e ascoltare gli audio. Per Nihan sarà un brutto colpo venire a sapere che Ozan le aveva inviato diversi messaggi vocali, che lei però non aveva fatto in tempo ad ascoltare perché poco dopo l'invio erano stati cancellati.

Asu incontra Galip al cimitero: anticipazioni del 17 settembre

Nel corso di questo episodio inoltre, Asu (Melissa Aslı Pamuk) accetterà di incontrare il padre Galip (Burak Sergen).

La donna sceglierà come location dell'appuntamento un luogo insolito, ossia il cimitero dove è sepolto lo zio Hakki.

Dando uno sguardo alle trame successive, Galip stupirà Asu nel momento in cui le dirà di volerle dare le azioni della società, togliendole ad Emir. Intenderà farlo in quanto avrà timore che il figlio possa mandare in rovina la holding a causa della sua ossessione per Nihan.

Asu, seppur sconvolta dalla proposta, accetterà ma dubito dopo correrà da, Emir riferirgli le intenzioni di Galip. I due fratelli decideranno quindi di allearsi contro il padre, reo di averli fatti soffrire togliendo loro l'affetto della madre Mujgan.

Endless Love continua ad andare in onda anche prima serata

Continua il successo di Endless Love, la dizi turca in onda su Canale 5 da marzo 2024.

In Turchia, la serie Tv è già stata trasmessa integralmente dal 2015 al 2017 per poi essere esportata in 110 paesi nel mondo, tra cui appunto l'Italia. Nella versione turca gli episodi erano 74, mentre in Italia sono 120, della durata di 40-45 minuti ciascuno. In questo mese di settembre, oltre che in daytime, Mediaset sta trasmettendo Endless Love anche il venerdì in prima serata. Visti i buoni dati di ascolto, è probabile che anche nei mesi successivi venga confermato questo appuntamento in prime time.