Grande attesa per un nuovo doppio episodio di Doc- Nelle tue mani. La seconda emozionante stagione sta appassionando molti curiosi telespettatori, ormai in trepida attesa per la messa in onda della penultima e sorprendente puntata, da guardare in tv il 10 marzo. Le trame rese note in queste ultime ore, confermano che quando Andrea starà per riconquistare il ruolo di Primario, la dottoressa Tedeschi scoprirà qualcosa di compromettente sul suo conto, anche se non è stato svelato di cosa di tratta nel dettaglio. Intanto Gabriel farà una proposta shock all'ex fidanzata Elisa, anche in questo caso non si conoscono i dettagli.

La giovane dottoressa sarà costretta a prendere una decisione, di cui non sono stati resi noti i particolari. Un invito per il dottor Fanti da parte di Cecilia, scatenerà la gelosia di Giulia. La Giordano sarà ancora innamorata di Andrea?.

Cecilia fa una richiesta ad Andrea

Il settimo appuntamento con Doc- Nelle tue mani, trasmesso in televisione il giorno 10 marzo, verrà suddivisa in due episodi, intitolati "Così lontani, così vicini" e "Senza nome". In entrambe le trame emergono le storyline legate ai problemi sanitari causati dal Coronavirus. Tutto lo staff del chiacchierato Policlinico Ambrosiano sito a Milano continuerà infatti ad affrontare le emergenze sanitarie, fino a fare un salto temporale in avanti, affrontando le conseguenze del problematico lockdown.

Intanto l'obiettivo principale del direttore sanitario sarà quello di scoprire cosa c'entra il dottor Fanti con l'improvvisa scomparsa, in modo prematuro, del dottor Lazzarini.

Gli spoiler rivelano che i dottori di medicina interna dovranno risolvere un caso molto delicato. Si tratterà di un ragazzo sordo cieco che verrà immediatamente ricoverato nel famoso ospedale milanese, sotto l'attenta osservazione del dottor Fanti e di Giulia.

Nel frattempo Andrea riceverà da parte di Cecilia un'offerta del tutto inaspettata. La richiesta della dottoressa Tedeschi, ex compagna di Università di Fanti, farà ingelosire Giordano.

Riccardo scoprirà casualmente delle cose compromettenti sull'ex primario che lo metteranno molto a disagio. Il giovane Bonvegna non si sarebbe mai aspettato una notizia del genere sul dottor Fanti.

Dopo aver superato la crisi che ha causato il ricovero nel reparto dove presta servizio, Gabriel deciderà di fare una proposta ad Elisa. La ragazza dovrà per forza prendere una scelta molto difficile.

Fanti quasi Primario

Durante il quattordicesimo episodio di Doc- Nelle tue mani, Giulia sarà alle prese con il compagno della madre. L'uomo verrà ricoverato in codice rosso in ospedale, per una sindrome sconosciuta. Nel frattempo Andrea sarà sul punto di riconquistare il suo posto da Primario ma inaspettatamente Cecilia scoprirà qualcosa di rischioso sul suo conto. Sarà legato alla morte di Lorenzo Lazzarini?