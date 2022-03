Tante novità avverranno in occasione della settima puntata di Doc - Nelle tue mani in programma il 10 marzo in prima serata sui teleschermi di Rai 1. La trama della fiction con l'attore Luca Argentero narra che Agnese e Giulia appariranno molto gelose della ritrovata complicità tra Cecilia e Andrea Fanti.

Anticipazioni Doc - Nelle tue mani, puntata 10 marzo: Agnese e Giulia gelose di Andrea e Cecilia

Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani, riguardanti la settima puntata che i telespettatori avranno modo di seguire giovedì 10 marzo in prima visione assoluta annunciano inediti colpi di scena.

Nel primo episodio della serata dal titolo "Senza Nome", al Policlinico Ambrosiano farà il suo ingresso un ragazzo sordo-cieco. Tutto lo staff, a questo punto, si mobiliterà per affrontare questo nuovo delicatissimo caso clinico.

Nel frattempo, Cecilia proporrà ad Andrea una cosa del tutto inaspettata. A tal proposito, Agnese (Sara Lazzaro) e Giulia (Matilde Gioli) appariranno molto gelose di questa situazione.

Tuttavia, il colpo di scena riguarderà una scoperta compromettente che farà Riccardo (Pierpaolo Spollon) su Andrea. Ed ecco che lo specializzando entrerà in crisi in seguito alla scoperta dello scheletro nell'armadio di Fanti. Per finire, Gabriel metterà Elisa (Simona Tabasco) di fronte ad una scelta azzardata dopo averle proposto un progetto molto forte.

Giulia ritrova la madre al Policlinico Ambrosiano

Nel secondo episodio di Doc dal titolo "Cosi lontani, così vicini", si tornerà a parlare di Giulia. In particolare, la dottoressa Giordano dovrà vedersela con l'arrivo improvviso di sua madre. Il compagno della donna, infatti, sarà ricoverata presso il Policlinico Ambrosiano.

I medici, a questo punto, appariranno molto preoccupati per la sua salute visto che non troveranno la causa del sue malessere.

Andrea, nel frattempo, si accingerà ad indossare i panni di primario se non accadesse un nuovo imprevisto. Cecilia scoprirà un dettaglio su Fanti capace di mandare all'aria il suo ritorno a capo di un reparto.

Dove siamo rimasti

Nella puntata precedente trasmessa il 3 marzo in televisione, Gabriel si è confidato con la psicologa sulle crisi iniziate durante la pandemia di Covid-19. Giulia Giordano e Damiano, invece, hanno preso le distanze. La vicinanza di Andrea e la crisi con Davide hanno portato Agnese a ristabilire le giuste priorità in famiglia. Infine tra Cecilia e Fanti è nata una strana attrazione tra amore e odio.

Non resta che attendere il 10 marzo per vedere questa penultima puntata in prima visione sui teleschermi di Rai 1 oppure in diretta streaming sulla piattaforma "Rai Play".