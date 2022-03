La prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, andrà in onda sabato 19 marzo in prima serata su Canale 5. Dalle anticipazioni, si viene a, sapere che la ballerina Alice sarà la prima allieva ad essere eliminata. La seconda eliminazione vedrà invece al ballottaggio Christian e Gio Montana. Ospiti della serata, Elisa e Nino Frassica.

Alice è la prima eliminata del Serale di Amici 2022

L'attesa è finita. Sabato 19 marzo andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici. Puntata già registrata il 17 marzo e le cui anticipazioni vengono fornite dal sito Il Vicolo delle news.

La prima partita della serata vedrà finire al ballottaggio Albe, Dario e Alice. Sarà stata quest'ultima alla fine ad essere eliminata. La ballerina del team Pettinelli-Peparini sarà costretta a lasciare Amici. È lei la prima eliminata di questa edizione. La seconda sfida vedrà la squadra Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro. La partita verrà vinta da Zerbi-Celentano e quindi al ballottaggio finiranno Christian, Sissi e Nunzio. Il perdente non verrà subito eliminato come successo ad Alice, ma andrà al ballottaggio con l'allievo perdente della terza partita.

Christian a rischio eliminazione, Elisa ospite del 19 marzo

Sissi sarà la prima a salvarsi. Poi toccherà a Nunzio. Quindi Christian sarà l'allievo a rischio eliminazione.

In attesa di scoprire chi finirà al ballottaggio con lui, si viene a sapere che ospiti della serata saranno la cantante Elisa e l'attore Nino Frassica. Via alla terza partita della serata con il team Zerbi-Celentano contrapposto a Todaro-Cuccarini. Stando a quanto si legge in rete, pare che in studio, il più acclamato sarà LDA.

I tre giudici, ovvero Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto, apprezzeranno in particolare Serena e Luigi. Il cantante di Rudy Zerbi piacerà moltissimo a Stash, che ammetterà di rivedersi in lui. Il guanto di sfida Albe contro LDA, lanciato in settimana da Anna Pettinelli, verrà vinto proprio dal figlio di Gigi D'Alessio.

Uno smacco per Anna che, sin dall'inizio di questa edizione di Amici ha criticato pesantemente LDA, definendolo "antico", una sorta di quarantenne nel corpo di un diciottenne.

Anticipazioni Serale Amici: Christian e Gio Montana a rischio eliminazione

La squadra, Zerbi-Celentano perderà la terza partita e LDA, insieme a Leonardo e Gio Montana, finirà al ballottaggio. Luca sarà il primo a salvarsi, convincendo tutti con la sua "Quello che da male" che vedrà tutto il pubblico in piedi a cantare con lui. Anche Leonardo tirerà un sospiro di sollievo. A finire al ballottaggio finale con Christian, sarà Gio Montana. Come successo lo scorso anno, l'esito non verrà comunicato in studio dalla conduttrice.

Un po' per non rovinare la sorpresa. Si scoprirà solo guardando la puntata in onda sabato 19 marzo. Chi sarà tra Christian e Gio Montana, il secondo eliminato di Amici 2022? Appuntamento su Canale 5 il 19 marzo a partire dalle 21:25 per scoprirlo.